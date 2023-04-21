На месте ЧП работают экстренные службы
В Ноябрьске (ЯНАО) загорелось кафе «Купеческий двор». Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
«Горит кафе «Купеческий двор», — сообщается в telegram-канале «Реальный Ноябрьск». На кадрах видно, что на месте работают экстренные службы.
В ГУ МЧС по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не поступил.
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