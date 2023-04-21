21 апреля 2023
20 апреля 2023

В ЯНАО загорелось кафе. Фото, видео

В Ноябрьске загорелось кафе
© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд зам главы МЧС Супруновского Анатолия. Курган, мчс, фонарик, пожарные
На месте ЧП работают экстренные службы Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) загорелось кафе «Купеческий двор». Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

«Горит кафе «Купеческий двор», — сообщается в telegram-канале «Реальный Ноябрьск». На кадрах видно, что на месте работают экстренные службы.

В ГУ МЧС по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не поступил.

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В Ноябрьске (ЯНАО) загорелось кафе «Купеческий двор». Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. «Горит кафе «Купеческий двор», — сообщается в telegram-канале «Реальный Ноябрьск». На кадрах видно, что на месте работают экстренные службы. В ГУ МЧС по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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