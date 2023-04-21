В ЯНАО загорелось кафе. Фото, видео

В Ноябрьске загорелось кафе

22 апреля 2023 в 00:43 Размер текста - 17 +

На месте ЧП работают экстренные службы Фото: Владислав Грозный © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) загорелось кафе «Купеческий двор». Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. «Горит кафе «Купеческий двор», — сообщается в telegram-канале «Реальный Ноябрьск». На кадрах видно, что на месте работают экстренные службы. В ГУ МЧС по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не поступил. Telegram-канал NSK

В Ноябрьске (ЯНАО) загорелось кафе «Купеческий двор». Об этом очевидцы сообщили в соцсетях. «Горит кафе «Купеческий двор», — сообщается в telegram-канале «Реальный Ноябрьск». На кадрах видно, что на месте работают экстренные службы. В ГУ МЧС по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не поступил.