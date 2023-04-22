В ЯНАО неделя начнется с порывистого ветра и гололеда

23 апреля 2023 в 20:19 Размер текста - 17 +

Из-за сильного ветра, растаявший снег на дорогах превратится в лед Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе из-за сильных порывов ветра на дорогах образуется гололед. По информации на сайте Обь-Иртышского УГМС, скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду. «В понедельник 24 апреля прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ветер переменного направления 8-13 м/с, с порывами до 15-20 м/с. В отдельных районах гололедные явления. Температура воздуха ночью -2,-7, днем -1,+4, местами до +9 градусов. Возможны небольшие осадки в виде дождя», — сообщается на сайте управления. Во вторник 25 апреля силы порывов ветра немного ослабнут — 8-13 м/с с порывами до 18 м/с. Днем сохранится плюсовая температура — до +6 градусов, ночью опустится до -4,-9 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и местами небольшие осадки. Ранее URA.RU сообщало, что заслуженный метеоролог России Вильфанд предупредил о резком потеплении в ЯНАО. В начале следующей недели температура воздуха поднимется до отметок +4 +6 градусов и начнет таять снег.

В Ямало-Ненецком автономном округе из-за сильных порывов ветра на дорогах образуется гололед. По информации на сайте Обь-Иртышского УГМС, скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду. «В понедельник 24 апреля прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ветер переменного направления 8-13 м/с, с порывами до 15-20 м/с. В отдельных районах гололедные явления. Температура воздуха ночью -2,-7, днем -1,+4, местами до +9 градусов. Возможны небольшие осадки в виде дождя», — сообщается на сайте управления. Во вторник 25 апреля силы порывов ветра немного ослабнут — 8-13 м/с с порывами до 18 м/с. Днем сохранится плюсовая температура — до +6 градусов, ночью опустится до -4,-9 градусов. Синоптики обещают переменную облачность и местами небольшие осадки. Ранее URA.RU сообщало, что заслуженный метеоролог России Вильфанд предупредил о резком потеплении в ЯНАО. В начале следующей недели температура воздуха поднимется до отметок +4 +6 градусов и начнет таять снег.