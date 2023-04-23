23 апреля 2023
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21 апреля 2023

Эксперты рассказали, какой доход жителям ЯНАО приносят инвестиции в недвижимость

РИАН: на инвестициях в недвижимость жители ЯНАО получают доход 12,6%
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, многоэтажка, окна, новострой, квартира, многоквартирный дом
ЯНАО занял девятое место в рейтинге регионов РФ Фото:

Жители ЯНАО при инвестировании в недвижимость получают доход более 12% в год. Округ расположился на девятом месте соответствующего рейтинга регионов, следует из данных экспертов.

«Ямало-Ненецкий автономный округ, среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за пять лет — 12,6%. Без учета сдачи ее в аренду — 6,9%», — сообщает данные рейтинга РИА Новости.

Лидерами рейтинга стали Краснодарский край, Республики Алтай и Адыгея. Специалисты уточнили, что за последние несколько лет у жилья отмечен высокий темп роста стоимости.

Ранее сообщалось, что житель Нового Уренгоя отказался покупать недвижимость в Турции после того, как там случилось землетрясение. Он даже успел определиться с выбором, но после случившегося передумал и купил дачу в ЯНАО.

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Жители ЯНАО при инвестировании в недвижимость получают доход более 12% в год. Округ расположился на девятом месте соответствующего рейтинга регионов, следует из данных экспертов. «Ямало-Ненецкий автономный округ, среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за пять лет — 12,6%. Без учета сдачи ее в аренду — 6,9%», — сообщает данные рейтинга РИА Новости. Лидерами рейтинга стали Краснодарский край, Республики Алтай и Адыгея. Специалисты уточнили, что за последние несколько лет у жилья отмечен высокий темп роста стоимости. Ранее сообщалось, что житель Нового Уренгоя отказался покупать недвижимость в Турции после того, как там случилось землетрясение. Он даже успел определиться с выбором, но после случившегося передумал и купил дачу в ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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