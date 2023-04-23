Эксперты рассказали, какой доход жителям ЯНАО приносят инвестиции в недвижимость

РИАН: на инвестициях в недвижимость жители ЯНАО получают доход 12,6%

24 апреля 2023 в 02:33 Размер текста - 17 +

ЯНАО занял девятое место в рейтинге регионов РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители ЯНАО при инвестировании в недвижимость получают доход более 12% в год. Округ расположился на девятом месте соответствующего рейтинга регионов, следует из данных экспертов. «Ямало-Ненецкий автономный округ, среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за пять лет — 12,6%. Без учета сдачи ее в аренду — 6,9%», — сообщает данные рейтинга РИА Новости. Лидерами рейтинга стали Краснодарский край, Республики Алтай и Адыгея. Специалисты уточнили, что за последние несколько лет у жилья отмечен высокий темп роста стоимости. Ранее сообщалось, что житель Нового Уренгоя отказался покупать недвижимость в Турции после того, как там случилось землетрясение. Он даже успел определиться с выбором, но после случившегося передумал и купил дачу в ЯНАО.

Жители ЯНАО при инвестировании в недвижимость получают доход более 12% в год. Округ расположился на девятом месте соответствующего рейтинга регионов, следует из данных экспертов. «Ямало-Ненецкий автономный округ, среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за пять лет — 12,6%. Без учета сдачи ее в аренду — 6,9%», — сообщает данные рейтинга РИА Новости. Лидерами рейтинга стали Краснодарский край, Республики Алтай и Адыгея. Специалисты уточнили, что за последние несколько лет у жилья отмечен высокий темп роста стоимости. Ранее сообщалось, что житель Нового Уренгоя отказался покупать недвижимость в Турции после того, как там случилось землетрясение. Он даже успел определиться с выбором, но после случившегося передумал и купил дачу в ЯНАО.