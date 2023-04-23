Эксперты рассказали, какой доход жителям ЯНАО приносят инвестиции в недвижимость

Жители ЯНАО при инвестировании в недвижимость получают доход более 12% в год. Округ расположился на девятом месте соответствующего рейтинга регионов, следует из данных экспертов.
«Ямало-Ненецкий автономный округ, среднегодовая доходность инвестиций в недвижимость за пять лет — 12,6%. Без учета сдачи ее в аренду — 6,9%», — сообщает данные рейтинга РИА Новости.
Лидерами рейтинга стали Краснодарский край, Республики Алтай и Адыгея. Специалисты уточнили, что за последние несколько лет у жилья отмечен высокий темп роста стоимости.
Ранее сообщалось, что житель Нового Уренгоя отказался покупать недвижимость в Турции после того, как там случилось землетрясение. Он даже успел определиться с выбором, но после случившегося передумал и купил дачу в ЯНАО.
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