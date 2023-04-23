В курганский правительственный холдинг нашли главного редактора

24 апреля 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

В правительственной газете «Новый мир» появится главный редактор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На заседании Курганской областной думы 26 апреля планируют согласовать кандидатуру Анастасии Ланских на должность главного редактора газеты правительственного холдинга «Новый мир». Информация об этом сообщается на сайте облдумы. «Дополнительная повестка дня заседания Курганской областной думы 26 апреля 2023 года. О согласовании кандидатуры Ланских Анастасии Олеговны на должность главного редактора Курганской областной общественно-политической газеты «Новый мир». Приглашена: Ланских Анастасия Олеговна, — указано в документе. В качестве докладчика выступит руководитель пресс-службы Курганской облдумы Алексей Васенев. Ранее URA.RU писало, что бывший медиаменеджер курганского холдинга пытается найти работу в правительстве. Источники агентства сообщали, что уволенный руководитель издательского дома «Новый мир» Александр Скорбенко хочет устроиться в один из областных департаментов. Также сообщалось, что в правительственном медиахолдинге вместо гонораров вводят KPI. По словам инсайдеров, это необходимо для усиления контроля над журналистами. .

На заседании Курганской областной думы 26 апреля планируют согласовать кандидатуру Анастасии Ланских на должность главного редактора газеты правительственного холдинга «Новый мир». Информация об этом сообщается на сайте облдумы. «Дополнительная повестка дня заседания Курганской областной думы 26 апреля 2023 года. О согласовании кандидатуры Ланских Анастасии Олеговны на должность главного редактора Курганской областной общественно-политической газеты «Новый мир». Приглашена: Ланских Анастасия Олеговна, — указано в документе. В качестве докладчика выступит руководитель пресс-службы Курганской облдумы Алексей Васенев. Ранее URA.RU писало, что бывший медиаменеджер курганского холдинга пытается найти работу в правительстве. Источники агентства сообщали, что уволенный руководитель издательского дома «Новый мир» Александр Скорбенко хочет устроиться в один из областных департаментов. Также сообщалось, что в правительственном медиахолдинге вместо гонораров вводят KPI. По словам инсайдеров, это необходимо для усиления контроля над журналистами. .