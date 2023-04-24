24 апреля 2023

Тюменский депутат Пискайкин посчитал «неэтичной» публикацию своих доходов

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению . Тюмень, пискайкин владимир
Владимир Пискайкин не стал публиковать декларацию за 2022 год Фото:

Депутат Тюменской областной думы Владимир Пискайкин посчитал публикацию деклараций своих доходов за 2022 год «неэтичной». Об этом политик, возглавляющий в региональном парламенте фракцию партии «Справедливая Россия — За правду» сообщил в разговоре с URA.RU.

«Я бы мог опубликовать декларацию, но это было бы не этично, если того же не сделают другие. Кроме того, предыдущие декларации открыты, их можно посмотреть», — отметил он.

Ранее Тюменская облдума разрешила тем, кто совмещает депутатство и основную работу, не публиковать свои декларации. Исключение — если их расходы будут превышать доходы.

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Депутат Тюменской областной думы Владимир Пискайкин посчитал публикацию деклараций своих доходов за 2022 год «неэтичной». Об этом политик, возглавляющий в региональном парламенте фракцию партии «Справедливая Россия — За правду» сообщил в разговоре с URA.RU. «Я бы мог опубликовать декларацию, но это было бы не этично, если того же не сделают другие. Кроме того, предыдущие декларации открыты, их можно посмотреть», — отметил он. Ранее Тюменская облдума разрешила тем, кто совмещает депутатство и основную работу, не публиковать свои декларации. Исключение — если их расходы будут превышать доходы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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