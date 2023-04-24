Тюменский депутат Пискайкин посчитал «неэтичной» публикацию своих доходов

Владимир Пискайкин не стал публиковать декларацию за 2022 год
Депутат Тюменской областной думы Владимир Пискайкин посчитал публикацию деклараций своих доходов за 2022 год «неэтичной». Об этом политик, возглавляющий в региональном парламенте фракцию партии «Справедливая Россия — За правду» сообщил в разговоре с URA.RU.
«Я бы мог опубликовать декларацию, но это было бы не этично, если того же не сделают другие. Кроме того, предыдущие декларации открыты, их можно посмотреть», — отметил он.
Ранее Тюменская облдума разрешила тем, кто совмещает депутатство и основную работу, не публиковать свои декларации. Исключение — если их расходы будут превышать доходы.
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