Тюменский депутат Пискайкин посчитал «неэтичной» публикацию своих доходов

25 апреля 2023 в 21:32 Размер текста - 17 +

Владимир Пискайкин не стал публиковать декларацию за 2022 год Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Депутат Тюменской областной думы Владимир Пискайкин посчитал публикацию деклараций своих доходов за 2022 год «неэтичной». Об этом политик, возглавляющий в региональном парламенте фракцию партии «Справедливая Россия — За правду» сообщил в разговоре с URA.RU. «Я бы мог опубликовать декларацию, но это было бы не этично, если того же не сделают другие. Кроме того, предыдущие декларации открыты, их можно посмотреть», — отметил он. Ранее Тюменская облдума разрешила тем, кто совмещает депутатство и основную работу, не публиковать свои декларации. Исключение — если их расходы будут превышать доходы.

Депутат Тюменской областной думы Владимир Пискайкин посчитал публикацию деклараций своих доходов за 2022 год «неэтичной». Об этом политик, возглавляющий в региональном парламенте фракцию партии «Справедливая Россия — За правду» сообщил в разговоре с URA.RU. «Я бы мог опубликовать декларацию, но это было бы не этично, если того же не сделают другие. Кроме того, предыдущие декларации открыты, их можно посмотреть», — отметил он. Ранее Тюменская облдума разрешила тем, кто совмещает депутатство и основную работу, не публиковать свои декларации. Исключение — если их расходы будут превышать доходы.