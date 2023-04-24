Сотрудники МЧС спасли курганское СНТ от огня. Видео

25 апреля 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

В курганском СНТ сотрудники МЧС ликвидировали пожар (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области пожарные спасли от огня садовое товарищество «Островок» в Кетовском округе. Об этом сообщается 25 апреля в официальном telegram-канале регионального ГУ МЧС России. «Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в СНТ в Кетовском муниципальном округе. Горели надворные постройки на площади 70 кв. м. Площадь возгорания сухой растительности составила 600 кв. м.», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. В 18:00 пожарные сдержали распространение огня. В 18.25 было ликвидировано открытое горение. На месте работали 15 человек и четыре единицы техники. Ранее URA.RU писало, что 25 апреля в курганском дворе на детской площадке сгорели горка и беседка. До этого за ТЭЦ горела сухая трава. Площадь пожара составила 1 500 кв. м.

В Курганской области пожарные спасли от огня садовое товарищество «Островок» в Кетовском округе. Об этом сообщается 25 апреля в официальном telegram-канале регионального ГУ МЧС России. «Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар в СНТ в Кетовском муниципальном округе. Горели надворные постройки на площади 70 кв. м. Площадь возгорания сухой растительности составила 600 кв. м.», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства. В 18:00 пожарные сдержали распространение огня. В 18.25 было ликвидировано открытое горение. На месте работали 15 человек и четыре единицы техники. Ранее URA.RU писало, что 25 апреля в курганском дворе на детской площадке сгорели горка и беседка. До этого за ТЭЦ горела сухая трава. Площадь пожара составила 1 500 кв. м.