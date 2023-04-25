Тюменцы, чьи квартиры пострадали при пожаре на Воровского, будут временно переселены

Жителей Тюмени, чьи квартиры пострадали 26 апреля при пожаре на Воровского, переселят. Об этом в своем telegram канале сообщил глава администрации города Руслан Кухарук.
«Необходимые меры поддержки жильцам пострадавших квартир будут оказаны, также предложены варианты для временного заселения их в гостиницу. Для переезда и перевоза вещей им предоставят автобусы», — написал мэр.
По информации градоначальника, мэрией вместе с УК будет проведено обследование конструктивных элементов дома, по итогам которого специалисты сделают выводы и составят план по восстановлению кровли. В настоящее время дом признан зоной вероятной чрезвычайной ситуации — его территорию охраняет полиция.
Ране URA.RU писало о крупном пожаре в доме №21 по улице Воровского. В пятиэтажке загорелся один из балконов, после чего пламя перекинулось на крышу пятиэтажки. Из дома экстренно эвакуировали жильцов.
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