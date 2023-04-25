Тюменцы, чьи квартиры пострадали при пожаре на Воровского, будут временно переселены

26 апреля 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

В Тюмени сгорела крыша пятиэтажки на улице Воровского Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителей Тюмени, чьи квартиры пострадали 26 апреля при пожаре на Воровского, переселят. Об этом в своем telegram канале сообщил глава администрации города Руслан Кухарук. «Необходимые меры поддержки жильцам пострадавших квартир будут оказаны, также предложены варианты для временного заселения их в гостиницу. Для переезда и перевоза вещей им предоставят автобусы», — написал мэр. По информации градоначальника, мэрией вместе с УК будет проведено обследование конструктивных элементов дома, по итогам которого специалисты сделают выводы и составят план по восстановлению кровли. В настоящее время дом признан зоной вероятной чрезвычайной ситуации — его территорию охраняет полиция. Ране URA.RU писало о крупном пожаре в доме №21 по улице Воровского. В пятиэтажке загорелся один из балконов, после чего пламя перекинулось на крышу пятиэтажки. Из дома экстренно эвакуировали жильцов.

Жителей Тюмени, чьи квартиры пострадали 26 апреля при пожаре на Воровского, переселят. Об этом в своем telegram канале сообщил глава администрации города Руслан Кухарук. «Необходимые меры поддержки жильцам пострадавших квартир будут оказаны, также предложены варианты для временного заселения их в гостиницу. Для переезда и перевоза вещей им предоставят автобусы», — написал мэр. По информации градоначальника, мэрией вместе с УК будет проведено обследование конструктивных элементов дома, по итогам которого специалисты сделают выводы и составят план по восстановлению кровли. В настоящее время дом признан зоной вероятной чрезвычайной ситуации — его территорию охраняет полиция. Ране URA.RU писало о крупном пожаре в доме №21 по улице Воровского. В пятиэтажке загорелся один из балконов, после чего пламя перекинулось на крышу пятиэтажки. Из дома экстренно эвакуировали жильцов.