Главное о масштабных пожарах в Курганской области. Фото, видео

27 апреля 2023 в 20:18 Размер текста - 17 +

В нескольких населенных пунктах Курганской области начались масштабные пожары. Жителей деревни Логоушка, микрорайонах Утяк и Зайково эвакуируют. На места тушения пожаров выехали мэр города Елена Ситникова и губернатор Курганской области Вадим Шумков. В одном из округов региона и Кургане ввели режим ЧС. О самом главном, что произошло к этому часу, — в сбойке URA.RU.