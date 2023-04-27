Главное о масштабных пожарах в Курганской области. Фото, видео

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Пожар в Логовушке. Курган, мчс, дым, пожар, тушение, огонь
В Курганской области бушуют пожары Фото:

В нескольких населенных пунктах Курганской области начались масштабные пожары. Жителей деревни Логоушка, микрорайонах Утяк и Зайково эвакуируют. На места тушения пожаров выехали мэр города Елена Ситникова и губернатор Курганской области Вадим Шумков. В одном из округов региона и Кургане ввели режим ЧС. О самом главном, что произошло к этому часу, — в сбойке URA.RU.

Пожар в Логовушке. Курган
В Курганской области ликвидируют масштабный пожар
Фото:
Пожар в Логовушке. Курган
Жителей нескольких населенных пунктов эвакуируют
Фото:

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В нескольких населенных пунктах Курганской области начались масштабные пожары. Жителей деревни Логоушка, микрорайонах Утяк и Зайково эвакуируют. На места тушения пожаров выехали мэр города Елена Ситникова и губернатор Курганской области Вадим Шумков. В одном из округов региона и Кургане ввели режим ЧС. О самом главном, что произошло к этому часу, — в сбойке URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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