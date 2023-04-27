В Курганской области бушуют пожары
В нескольких населенных пунктах Курганской области начались масштабные пожары. Жителей деревни Логоушка, микрорайонах Утяк и Зайково эвакуируют. На места тушения пожаров выехали мэр города Елена Ситникова и губернатор Курганской области Вадим Шумков. В одном из округов региона и Кургане ввели режим ЧС. О самом главном, что произошло к этому часу, — в сбойке URA.RU.
- В курганской деревне Логоушка ликвидируют пожар. Готовят эвакуацию жителей из-за пожара. Огнем были охвачены пять строений на площади 300 квадратных метров. Предварительной причиной называли искру от тепловоза, однако ЮРЖД эту информацию опровергли;
- Губернатор Вадим Шумков получил сообщения о пожарах в регионе;
- Загорелся лес рядом с трассой на Тюмень;
- Мэр Кургана Ситникова выехала на место лесного пожара возле микрорайонов Утяк и Керамзитный. С ней также прибыл начальник управления по делам ГО и ЧС Владимир Ярков;
- Для тушения пожара под Курганом готовят самолет Ми-8 от МЧС России. Из-за сильного ветра и жаркой погоды возникли осложнения;
- В Курганской области из-за пожара готовятся перекрыть федеральную трассу «Иртыш». Сотрудники ГИБДД готовы к возможному ограничению движения;
- Под Курганом готовят вторую эвакуацию жителей. На этот раз — в микрорайоне Утяк;
- На место тушения пожара в Логоушке выехал областной прокурор Андрей Назаров;
- Для тушения масштабного пожара под Курганом отправили спасателей из Тюменской и Челябинской областей;
- В Кетовском округе из-за масштабного пожара ввели режим чрезвычайной ситуации;
- Шумков запросил срочную помощь у главы МЧС России Александра Куренкова;
- Власти отправляют эвакуированных из пожаров курганцев в профилакторий и оздоровительный лагерь;
- Губернатор Шумков выехал на пожар в курганском микрорайоне Утяк;
- В Курганской области пожар зашел на территорию завода «Курганстальмост»;
- В масштабном пожаре в деревне Логоушка обнаружили погибшего жителя;
- В Кургане ввели режим ЧС.
В Курганской области ликвидируют масштабный пожар
Жителей нескольких населенных пунктов эвакуируют
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