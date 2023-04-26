26 апреля 2023

Путин наградил тюменца за добросовестную работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Президент России присвоил тюменцам почетные звания Фото:

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание жительнице Тюмени, заместителю гендиректора Западно-Сибирского НИИ Геологии и Геофизики Инне Пуртовой. Документ, подписанный президентом, размещен на портале для официальной публикации нормативно-правовых актов.

«За заслуги в области геологии и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный геолог Российской Федерации“ Пуртовой Инне Петровне», — говорится в указе.

Кроме того, почетное звание президент Путин присвоил Шабановой Ларисе Васильевне — заведующей отделения тюменской областной клинической больницы №1. Она удостоена звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

Ранее URA.RU писало о том, что Владимир Путин наградил почетной грамотой сотрудника филиала тюменской компании «Мостострой-11» — Бочкарева Павла Викторовича. Он помогал восстанавливать Крымский мост после теракта, произошедшего в октябре 2022 года.

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Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание жительнице Тюмени, заместителю гендиректора Западно-Сибирского НИИ Геологии и Геофизики Инне Пуртовой. Документ, подписанный президентом, размещен на портале для официальной публикации нормативно-правовых актов. «За заслуги в области геологии и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный геолог Российской Федерации“ Пуртовой Инне Петровне», — говорится в указе. Кроме того, почетное звание президент Путин присвоил Шабановой Ларисе Васильевне — заведующей отделения тюменской областной клинической больницы №1. Она удостоена звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Ранее URA.RU писало о том, что Владимир Путин наградил почетной грамотой сотрудника филиала тюменской компании «Мостострой-11» — Бочкарева Павла Викторовича. Он помогал восстанавливать Крымский мост после теракта, произошедшего в октябре 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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