Владимир Путин наградил тюменца за помощь в устранении последствий теракта

Тюменец получил награду от Путина за помощь в восстановлении Крымского моста

17 апреля 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Президент России наградил тюменца почетной грамотой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой сотрудника филиала тюменской компании «Мостострой-11», помогавшего восстанавливать Крымский мост после произошедшего в октябре 2022 года теракта. Документ, подписанный президентом, размещен на портале для официальной публикации нормативно-правовых актов. «Указ президента. За вклад в проведение восстановительных работ на Крымском мосту наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Бочкарева Павла Викторовича — руководителя технической службы объединенного гаража Тюменского региона филиала АО „Мостострой-11“ территориальной фирмы „Мостоотряд-36“», — говорится в документе, подписанном Владимиром Путиным. Кроме того, награду от президента РФ получил один из сотрудников департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области. Начальник Сладковского районного отдела Виктор Зайцев удостоен благодарности от Владимира Путина. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. На путепроводе подорвали грузовик, из-за чего воспламенились цистерны грузового поезда, двигавшегося по мосту. Произошедшее признали терактом, а президент РФ Владимир Путин заявил, что к ЧП причастны украинские спецслужбы.

Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой сотрудника филиала тюменской компании «Мостострой-11», помогавшего восстанавливать Крымский мост после произошедшего в октябре 2022 года теракта. Документ, подписанный президентом, размещен на портале для официальной публикации нормативно-правовых актов. «Указ президента. За вклад в проведение восстановительных работ на Крымском мосту наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Бочкарева Павла Викторовича — руководителя технической службы объединенного гаража Тюменского региона филиала АО „Мостострой-11“ территориальной фирмы „Мостоотряд-36“», — говорится в документе, подписанном Владимиром Путиным. Кроме того, награду от президента РФ получил один из сотрудников департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области. Начальник Сладковского районного отдела Виктор Зайцев удостоен благодарности от Владимира Путина. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. На путепроводе подорвали грузовик, из-за чего воспламенились цистерны грузового поезда, двигавшегося по мосту. Произошедшее признали терактом, а президент РФ Владимир Путин заявил, что к ЧП причастны украинские спецслужбы.