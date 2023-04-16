16 апреля 2023
15 апреля 2023

Владимир Путин наградил тюменца за помощь в устранении последствий теракта

Тюменец получил награду от Путина за помощь в восстановлении Крымского моста
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Президент России наградил тюменца почетной грамотой Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой сотрудника филиала тюменской компании «Мостострой-11», помогавшего восстанавливать Крымский мост после произошедшего в октябре 2022 года теракта. Документ, подписанный президентом, размещен на портале для официальной публикации нормативно-правовых актов.

«Указ президента. За вклад в проведение восстановительных работ на Крымском мосту наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Бочкарева Павла Викторовича — руководителя технической службы объединенного гаража Тюменского региона филиала АО „Мостострой-11“ территориальной фирмы „Мостоотряд-36“», — говорится в документе, подписанном Владимиром Путиным.

Кроме того, награду от президента РФ получил один из сотрудников департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области. Начальник Сладковского районного отдела Виктор Зайцев удостоен благодарности от Владимира Путина.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. На путепроводе подорвали грузовик, из-за чего воспламенились цистерны грузового поезда, двигавшегося по мосту. Произошедшее признали терактом, а президент РФ Владимир Путин заявил, что к ЧП причастны украинские спецслужбы.

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Президент РФ Владимир Путин наградил почетной грамотой сотрудника филиала тюменской компании «Мостострой-11», помогавшего восстанавливать Крымский мост после произошедшего в октябре 2022 года теракта. Документ, подписанный президентом, размещен на портале для официальной публикации нормативно-правовых актов. «Указ президента. За вклад в проведение восстановительных работ на Крымском мосту наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Бочкарева Павла Викторовича — руководителя технической службы объединенного гаража Тюменского региона филиала АО „Мостострой-11“ территориальной фирмы „Мостоотряд-36“», — говорится в документе, подписанном Владимиром Путиным. Кроме того, награду от президента РФ получил один из сотрудников департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области. Начальник Сладковского районного отдела Виктор Зайцев удостоен благодарности от Владимира Путина. Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. На путепроводе подорвали грузовик, из-за чего воспламенились цистерны грузового поезда, двигавшегося по мосту. Произошедшее признали терактом, а президент РФ Владимир Путин заявил, что к ЧП причастны украинские спецслужбы.
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