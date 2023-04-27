27 апреля 2023
26 апреля 2023

Тюменские застройщики не смогут развивать новые проекты из-за нехватки денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Строительство. Тюмень, многоэтажка, ипотека, строительство дома, новостройки, строительство, стройка, многоэтажное строительство
Недостаток финансов может возникнуть из-за политики по продаже строящихся квартир Фото:

Тюменские застройщики могут столкнуться с финансовыми проблемами при разработке новых проектов из-за политики продаж уже строящихся квартир. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU менеджер одной из девелоперских компаний, работающих в Тюменской области.

«Сейчас многие стали возвращаться к политике, когда часть строящихся или уже построенных квартир придерживают, не выставляют на продажу. У некоторых застройщиков на Тюменском рынке до 30% квартирного фонда находится в резерве. Это было хорошо лет 10 назад, и понятное желание придержать жилье до момента, когда стоимость квадратного метра достаточно вырастет, но это может сыграть злую шутку», — поделился опасениями источник URA.RU.

По его словам, основная опасность — остаться без финансов к моменту завершения строительства, когда деньги за проданные квартиры на ЭСКРОУ счетах будут разблокированы. В этот момент резервные квартиры могут оказаться балластом, пояснил собеседник URA.RU. «Сейчас стоимость жилья меняется так быстро, что деньги с ЭСКРОУ могут уже не перекрыть расходы на строительство не проданных квартир», — добавил он.

Ранее URA.RU рассказало, что тюменские застройщики будут вынуждены в ближайшее время изменить взгляд на строительство. В частности, им придется сместить акцент с жилья эконом-класса на квартиры класса «комфорт».

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Тюменские застройщики могут столкнуться с финансовыми проблемами при разработке новых проектов из-за политики продаж уже строящихся квартир. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU менеджер одной из девелоперских компаний, работающих в Тюменской области. «Сейчас многие стали возвращаться к политике, когда часть строящихся или уже построенных квартир придерживают, не выставляют на продажу. У некоторых застройщиков на Тюменском рынке до 30% квартирного фонда находится в резерве. Это было хорошо лет 10 назад, и понятное желание придержать жилье до момента, когда стоимость квадратного метра достаточно вырастет, но это может сыграть злую шутку», — поделился опасениями источник URA.RU. По его словам, основная опасность — остаться без финансов к моменту завершения строительства, когда деньги за проданные квартиры на ЭСКРОУ счетах будут разблокированы. В этот момент резервные квартиры могут оказаться балластом, пояснил собеседник URA.RU. «Сейчас стоимость жилья меняется так быстро, что деньги с ЭСКРОУ могут уже не перекрыть расходы на строительство не проданных квартир», — добавил он. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские застройщики будут вынуждены в ближайшее время изменить взгляд на строительство. В частности, им придется сместить акцент с жилья эконом-класса на квартиры класса «комфорт».
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