Тюменские застройщики не смогут развивать новые проекты из-за нехватки денег

28 апреля 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Недостаток финансов может возникнуть из-за политики по продаже строящихся квартир Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменские застройщики могут столкнуться с финансовыми проблемами при разработке новых проектов из-за политики продаж уже строящихся квартир. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU менеджер одной из девелоперских компаний, работающих в Тюменской области. «Сейчас многие стали возвращаться к политике, когда часть строящихся или уже построенных квартир придерживают, не выставляют на продажу. У некоторых застройщиков на Тюменском рынке до 30% квартирного фонда находится в резерве. Это было хорошо лет 10 назад, и понятное желание придержать жилье до момента, когда стоимость квадратного метра достаточно вырастет, но это может сыграть злую шутку», — поделился опасениями источник URA.RU. По его словам, основная опасность — остаться без финансов к моменту завершения строительства, когда деньги за проданные квартиры на ЭСКРОУ счетах будут разблокированы. В этот момент резервные квартиры могут оказаться балластом, пояснил собеседник URA.RU. «Сейчас стоимость жилья меняется так быстро, что деньги с ЭСКРОУ могут уже не перекрыть расходы на строительство не проданных квартир», — добавил он. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские застройщики будут вынуждены в ближайшее время изменить взгляд на строительство. В частности, им придется сместить акцент с жилья эконом-класса на квартиры класса «комфорт». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские застройщики могут столкнуться с финансовыми проблемами при разработке новых проектов из-за политики продаж уже строящихся квартир. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU менеджер одной из девелоперских компаний, работающих в Тюменской области. «Сейчас многие стали возвращаться к политике, когда часть строящихся или уже построенных квартир придерживают, не выставляют на продажу. У некоторых застройщиков на Тюменском рынке до 30% квартирного фонда находится в резерве. Это было хорошо лет 10 назад, и понятное желание придержать жилье до момента, когда стоимость квадратного метра достаточно вырастет, но это может сыграть злую шутку», — поделился опасениями источник URA.RU. По его словам, основная опасность — остаться без финансов к моменту завершения строительства, когда деньги за проданные квартиры на ЭСКРОУ счетах будут разблокированы. В этот момент резервные квартиры могут оказаться балластом, пояснил собеседник URA.RU. «Сейчас стоимость жилья меняется так быстро, что деньги с ЭСКРОУ могут уже не перекрыть расходы на строительство не проданных квартир», — добавил он. Ранее URA.RU рассказало, что тюменские застройщики будут вынуждены в ближайшее время изменить взгляд на строительство. В частности, им придется сместить акцент с жилья эконом-класса на квартиры класса «комфорт».