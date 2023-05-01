Мэрия курганского округа уволила сотрудника за то, что он разобрал мост

Мэрия Каргапольского округа уволила тракториста, который разрушил мост (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Каргапольского муниципального округа (Курганская область) уволила своего сотрудника, который на тракторе разобрал мостик, по которому жители деревни Шабарчина переходили через болото. О нарушенной переправе обеспокоенные граждане сообщали в соцсети.

«Один из жителей попросил тракториста, который работает в администрации, перевезти трубы, что тракторист и сделал. За данный поступок тракторист был уволен. Специалисты Каргапольского территориального отдела выедут на место для осмотра участка и принятия дальнейших решений по его восстановлению», — сообщили в администрации округа. Ответ мэрии был опубликован в группе «ЧС Каргаполье» в соцсети «ВКонтакте».

Жители деревни Шабарчина жаловались, что тракторист из мэрии Каргапольского округа вывез железные трубы, которые служили основой для переправы. По их словам, по этому мосту они сокращали путь до Каргаполья, добирались до школы и магазина. Также местные жители отметили, что вывезенные трубы хотели сдать в металлом.

Ранее URA.RU писало, что жителей Шадринска, живущих в частных домах, отрезали траншеей от дороги. Горожане пожаловались, что это им мешает откачивать септики и попадать в свои квартиры.