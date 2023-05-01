Жители поселков Сывдарма и Пуровский поддержали объединение с райцентром Тарко-Сале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители поселков Пуровский и Сывдарма поддержали присоединение к административному центру Пуровского района, Тарко-Сале, благодаря предварительно проводившейся на местах агитации. Как рассказали источники URA.RU в муниципалитете, главам поселений была поставлена задача подготовить к открытому опросу списки, в которых бы числились только те, кто был согласен с реорганизацией территорий.

«Мэрам поселков глава района Антон Колодин поставил задача набрать необходимое количество жителей, которые однозначно поддерживают объединение. Те, соответственно, дали задание подчиненным. В итоге перед проведением опроса чиновники обзванивали сельчан, выяснял, кто поддерживает, кто нет, и составляли нужные списки», — рассказали собеседники агентства.

По словам инсайдеров, такая подготовительная работа нужна была, чтобы показать легитимность затеянной властями муниципальной реформы. Поддержку в Пуровском, согласно плану и полученным результатам, обеспечили не менее 150 человек, в Сывдарме — не менее 30 местных жителей.

В администрации Пуровского района корреспонденту URA.RU пояснили, что открытый опрос уже состоялся неделю назад. «Никто никого не уговаривал. Работали участки для опроса, жители высказали свою позицию», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Пуровского района одобрили предложение сделать Пуровск и Сывдарму районами Тарко-Сале. По информации агентства, уже в мае вопрос будет рассматриваться на окружном уровне.