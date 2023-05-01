01 мая 2023

Тюменский депутат, ставшая мемом, не захотела мирно уйти из гордумы

© Служба новостей «URA.RU»
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Городская дума. Тюмень, депутат, селезнева альбина, депутаты городской думы, депутат городской думы
Альбина Селезнева воспротивилась решению лишить ее места в новом созыве гордумы. Фото:

Депутат Тюменской гордумы Альбина Селезнева, наряжавшаяся в костюм белого медведя, не захотела уходить из городского парламента и подала документы на праймериз ЕР. С ней пришлось разбираться руководству регионального отделения «Единой России». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к политэлитам региона.

«С ней уже были заключены договоренности: депутатство окончено. Она решила эти договоренности саботировать и в последний момент подала документы на праймериз. В аппарате с ней провели беседу, документы принимать не станут», — поделился собеседник агентства.

По данным агентства, округ Селезневой уже определили ресурсному кандидату от ЕР. Это руководитель ЖБИ-3 Александр Соловьев. Селезнева работает в гордуме Тюмени 4-й срок.

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Депутат Тюменской гордумы Альбина Селезнева, наряжавшаяся в костюм белого медведя, не захотела уходить из городского парламента и подала документы на праймериз ЕР. С ней пришлось разбираться руководству регионального отделения «Единой России». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к политэлитам региона. «С ней уже были заключены договоренности: депутатство окончено. Она решила эти договоренности саботировать и в последний момент подала документы на праймериз. В аппарате с ней провели беседу, документы принимать не станут», — поделился собеседник агентства. По данным агентства, округ Селезневой уже определили ресурсному кандидату от ЕР. Это руководитель ЖБИ-3 Александр Соловьев. Селезнева работает в гордуме Тюмени 4-й срок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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