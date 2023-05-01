Тюменский депутат, ставшая мемом, не захотела мирно уйти из гордумы

Альбина Селезнева воспротивилась решению лишить ее места в новом созыве гордумы. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутат Тюменской гордумы Альбина Селезнева, наряжавшаяся в костюм белого медведя, не захотела уходить из городского парламента и подала документы на праймериз ЕР. С ней пришлось разбираться руководству регионального отделения «Единой России». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к политэлитам региона.

«С ней уже были заключены договоренности: депутатство окончено. Она решила эти договоренности саботировать и в последний момент подала документы на праймериз. В аппарате с ней провели беседу, документы принимать не станут», — поделился собеседник агентства.

По данным агентства, округ Селезневой уже определили ресурсному кандидату от ЕР. Это руководитель ЖБИ-3 Александр Соловьев. Селезнева работает в гордуме Тюмени 4-й срок.