Депутат городской думы Тюмени Альбина Селезнева не войдет в новый состав представительного органа в сентябре. Об этом URA.RU сообщили несколько источников политической элите региона. Народный избранник прогремела на всю Россию в 2016 году, когда пришла на открытие нового участка окружной дороги Тюмени в костюме белого медведя.
«Селезнева не войдет в новый состав гордумы. Она хотела остаться, но ей дали понять, что пора заканчивать», — рассказал инсайдер. Депутат проработала в думе четыре созыва подряд.
Агентство обратилось за комментарием в реготделение партии «Единая Россия», которую представляет Селезнева. Там ответили, что все кандидаты в депутаты будут определены по итогам внутрипартийного голосования, намеченного на конец мая. Выборы в гордуму пройдут 10 сентября.
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