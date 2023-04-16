16 апреля 2023
15 апреля 2023

Тюменский депутат, ставшая мемом, покидает политику. Фото

Депутат Альбина Селезнева уйдет из городской думы Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол по капремонту. Тюмень, селезнева альбина
Альбина Селезнева проработала в гордуме четыре срока подряд Фото:

Депутат городской думы Тюмени Альбина Селезнева не войдет в новый состав представительного органа в сентябре. Об этом URA.RU сообщили несколько источников политической элите региона. Народный избранник прогремела на всю Россию в 2016 году, когда пришла на открытие нового участка окружной дороги Тюмени в костюме белого медведя.

«Селезнева не войдет в новый состав гордумы. Она хотела остаться, но ей дали понять, что пора заканчивать», — рассказал инсайдер. Депутат проработала в думе четыре созыва подряд.

Агентство обратилось за комментарием в реготделение партии «Единая Россия», которую представляет Селезнева. Там ответили, что все кандидаты в депутаты будут определены по итогам внутрипартийного голосования, намеченного на конец мая. Выборы в гордуму пройдут 10 сентября.

Альбина Селезнева пришла на открытие нового участка дороги в костюме медведя
Альбина Селезнева пришла на открытие нового участка дороги в костюме медведя
Фото:

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Депутат городской думы Тюмени Альбина Селезнева не войдет в новый состав представительного органа в сентябре. Об этом URA.RU сообщили несколько источников политической элите региона. Народный избранник прогремела на всю Россию в 2016 году, когда пришла на открытие нового участка окружной дороги Тюмени в костюме белого медведя. «Селезнева не войдет в новый состав гордумы. Она хотела остаться, но ей дали понять, что пора заканчивать», — рассказал инсайдер. Депутат проработала в думе четыре созыва подряд. Агентство обратилось за комментарием в реготделение партии «Единая Россия», которую представляет Селезнева. Там ответили, что все кандидаты в депутаты будут определены по итогам внутрипартийного голосования, намеченного на конец мая. Выборы в гордуму пройдут 10 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
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