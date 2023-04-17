17 апреля 2023

Тюменскому депутату Селезневой, наряжавшейся медведем, нашли замену

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Альбина Селезнева не войдет в новый созыв гордумы Тюмени
Альбина Селезнева не войдет в новый созыв гордумы Тюмени Фото:

Директор завод ЖБИ-3 Александр Соловьев считается основным кандидатом на место в городской думе Тюмени вместо депутата Альбины Селезневой. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. Ранее агентство писало, что депутат, прогремевшая на всю Россию своим костюмом белого медведя, не войдет в новый созыв думы по итогам выборов-2023.

«Соловьев заявился на праймериз ЕР по округу №19 (Лесобаза), где четыре срока отработал Селезнева. Она была очень популярна в своем районе — ее телефон был чуть ли не у каждого жителя. Предполагается, что Соловьев своим финансовым ресурсом сможет заменить предшественницу в одном из самых непростых районов Тюмени», — рассказал инсайдер.

URA.RU обратилось за комментарием в реготделение «Единой России», Там ответили, что все кандидаты в депутаты будут определены по итогам праймериз, которые пройдут с 22 по 28 мая. Выборы в гордуму намечены на 10 сентября.

Селезнева вызвала ажиотаж в СМИ, когда в 2016 году пришла на открытие нового участка окружной дороги в Тюмени в костюме белого медведя. На поступок депутата в своей программе обратил внимание Иван Ургант.

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Директор завод ЖБИ-3 Александр Соловьев считается основным кандидатом на место в городской думе Тюмени вместо депутата Альбины Селезневой. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. Ранее агентство писало, что депутат, прогремевшая на всю Россию своим костюмом белого медведя, не войдет в новый созыв думы по итогам выборов-2023. «Соловьев заявился на праймериз ЕР по округу №19 (Лесобаза), где четыре срока отработал Селезнева. Она была очень популярна в своем районе — ее телефон был чуть ли не у каждого жителя. Предполагается, что Соловьев своим финансовым ресурсом сможет заменить предшественницу в одном из самых непростых районов Тюмени», — рассказал инсайдер. URA.RU обратилось за комментарием в реготделение «Единой России», Там ответили, что все кандидаты в депутаты будут определены по итогам праймериз, которые пройдут с 22 по 28 мая. Выборы в гордуму намечены на 10 сентября. Селезнева вызвала ажиотаж в СМИ, когда в 2016 году пришла на открытие нового участка окружной дороги в Тюмени в костюме белого медведя. На поступок депутата в своей программе обратил внимание Иван Ургант.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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