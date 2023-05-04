Были эвакуированы 30 домов (архивное фото)
Огонь от природных пожаров в Тюменской области добрался до жилых домов в селе Успенка. Эвакуированы 79 человек.
«Горят жилые дома в селе Успенка, а столицу области и аэропорт затянуло дымовой завесой», — сообщает корреспондент URA.RU. По сообщениям МЧС, из 30 домов села Успенка эвакуированы 79 человек. Информация о пострадавших отсутствует.
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