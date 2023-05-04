В селе Успенка огонь добрался до жилых домов. Видео

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Возгорание на территории стройки в Екатерининском парке. Екатеринбург, крыша, дым, листва, сотрудник мчс, последствие пожара, пожарный
Были эвакуированы 30 домов (архивное фото) Фото:

Огонь от природных пожаров в Тюменской области добрался до жилых домов в селе Успенка. Эвакуированы 79 человек.

«Горят жилые дома в селе Успенка, а столицу области и аэропорт затянуло дымовой завесой», — сообщает корреспондент URA.RU. По сообщениям МЧС, из 30 домов села Успенка эвакуированы 79 человек. Информация о пострадавших отсутствует.

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Огонь от природных пожаров в Тюменской области добрался до жилых домов в селе Успенка. Эвакуированы 79 человек. «Горят жилые дома в селе Успенка, а столицу области и аэропорт затянуло дымовой завесой», — сообщает корреспондент URA.RU. По сообщениям МЧС, из 30 домов села Успенка эвакуированы 79 человек. Информация о пострадавших отсутствует.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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