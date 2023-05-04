В селе Успенка огонь добрался до жилых домов. Видео

04 мая 2023 в 21:50 Размер текста - 17 +

Были эвакуированы 30 домов (архивное фото) Фото: Московец Илья © URA.RU Огонь от природных пожаров в Тюменской области добрался до жилых домов в селе Успенка. Эвакуированы 79 человек. «Горят жилые дома в селе Успенка, а столицу области и аэропорт затянуло дымовой завесой», — сообщает корреспондент URA.RU. По сообщениям МЧС, из 30 домов села Успенка эвакуированы 79 человек. Информация о пострадавших отсутствует.

Огонь от природных пожаров в Тюменской области добрался до жилых домов в селе Успенка. Эвакуированы 79 человек. «Горят жилые дома в селе Успенка, а столицу области и аэропорт затянуло дымовой завесой», — сообщает корреспондент URA.RU. По сообщениям МЧС, из 30 домов села Успенка эвакуированы 79 человек. Информация о пострадавших отсутствует.