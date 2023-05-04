Тюменские компании меняют программы туров из-за пожара в селе Успенка

05 мая 2023 в 17:38 Размер текста - 17 +

В ночь с 4 на 5 мая в селе Успенка сгорели 13 домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменские компании меняют программу туристического маршрута «Черное золото Сибири» из-за пожара в селе Успенка. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени» со ссылкой на одно из турагентств. В программе тура указано посещение учебного полигона в селе Успенка, где в ночь с 4 на 5 мая сгорели 13 домов. «Скорее всего, в Успенку мы не повезем, туристы будут оповещены об этом. Им будет предложено либо вернуть вообще экскурсию, либо думаем попросить Тюменский нефтеперерабатывающий завод, который Антипинский, принять нас. Если он не примет, то будем думать уже, либо просто квест составим. Если туристам это не понравится, то, конечно, вернем деньги», — рассказали «Темам Тюмени» в туристической компании «Лягушка-путешественница». Там отметили, что все билеты на программу проданы. По данным сайта VisitTyumen, ближайшая экскурсия состоится 6 мая. В другом агентстве путешествий «ОкНа» URA.RU сообщили, что еще не получали ответ от полигона, который располагается в селе Успенка. Ранее URA.RU писало, что верховой пожар пришел в Успенку из Свердловской области. В результате бедствия в поселке сгорели 13 жилых домов и несколько нежилых построек. Глава Тюменского района Светлана Иванова предупредила жителей о возможном ухудшении ситуации с пожарами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменские компании меняют программу туристического маршрута «Черное золото Сибири» из-за пожара в селе Успенка. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени» со ссылкой на одно из турагентств. В программе тура указано посещение учебного полигона в селе Успенка, где в ночь с 4 на 5 мая сгорели 13 домов. «Скорее всего, в Успенку мы не повезем, туристы будут оповещены об этом. Им будет предложено либо вернуть вообще экскурсию, либо думаем попросить Тюменский нефтеперерабатывающий завод, который Антипинский, принять нас. Если он не примет, то будем думать уже, либо просто квест составим. Если туристам это не понравится, то, конечно, вернем деньги», — рассказали «Темам Тюмени» в туристической компании «Лягушка-путешественница». Там отметили, что все билеты на программу проданы. По данным сайта VisitTyumen, ближайшая экскурсия состоится 6 мая. В другом агентстве путешествий «ОкНа» URA.RU сообщили, что еще не получали ответ от полигона, который располагается в селе Успенка. Ранее URA.RU писало, что верховой пожар пришел в Успенку из Свердловской области. В результате бедствия в поселке сгорели 13 жилых домов и несколько нежилых построек. Глава Тюменского района Светлана Иванова предупредила жителей о возможном ухудшении ситуации с пожарами.