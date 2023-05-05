Губернатор Моор встретился с жителями села Успенка

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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум: губернаторы УрФО на подписании соглашений. Санкт-Петербург , моор александр
Моор поручил региональным структурам принимать заявления погорельцев в Успенке Фото:
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Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с жителями Успенки. Он рассказал о том, как помогут пострадавшим от пожара людям. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале.

«Всем семьям оперативно выплатим материальную поддержку — 50 тысяч рублей. Подробно объяснил, как компенсируем стоимость утраченного жилья и надворных построек. Практика у нас наработана», — пишет губернатор в соцсети.

Моор отметил, что жителям, оставшимся без «крова над головой», помогут временным жильем. Также губернатор дал поручения региональным и федеральным структурам принимать заявления и документы погорельцев «на месте в Успенке».

Ранее четвертого мая в селе Успенка начался сильный пожар. Эвакуировали почти 500 человек. Огонь охватил 18 строений, из которых 13 — жилые дома. К тушению пожара было привлечено более 200 человек и 50 единиц техники.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с жителями Успенки. Он рассказал о том, как помогут пострадавшим от пожара людям. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. «Всем семьям оперативно выплатим материальную поддержку — 50 тысяч рублей. Подробно объяснил, как компенсируем стоимость утраченного жилья и надворных построек. Практика у нас наработана», — пишет губернатор в соцсети. Моор отметил, что жителям, оставшимся без «крова над головой», помогут временным жильем. Также губернатор дал поручения региональным и федеральным структурам принимать заявления и документы погорельцев «на месте в Успенке». Ранее четвертого мая в селе Успенка начался сильный пожар. Эвакуировали почти 500 человек. Огонь охватил 18 строений, из которых 13 — жилые дома. К тушению пожара было привлечено более 200 человек и 50 единиц техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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