Губернатор Моор встретился с жителями села Успенка

Моор поручил региональным структурам принимать заявления погорельцев в Успенке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с жителями Успенки. Он рассказал о том, как помогут пострадавшим от пожара людям. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале.

«Всем семьям оперативно выплатим материальную поддержку — 50 тысяч рублей. Подробно объяснил, как компенсируем стоимость утраченного жилья и надворных построек. Практика у нас наработана», — пишет губернатор в соцсети.

Моор отметил, что жителям, оставшимся без «крова над головой», помогут временным жильем. Также губернатор дал поручения региональным и федеральным структурам принимать заявления и документы погорельцев «на месте в Успенке».

Ранее четвертого мая в селе Успенка начался сильный пожар. Эвакуировали почти 500 человек. Огонь охватил 18 строений, из которых 13 — жилые дома. К тушению пожара было привлечено более 200 человек и 50 единиц техники.