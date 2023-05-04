Глава Пуровского района (ЯНАО) Антон Колодин поручил ответственным службам увеличить количество техники, работу мотопомп и установить деревянные трапы на территориях муниципалитета, подверженных подтоплению. Об этом глава района рассказал в своем telegram-канале после проведенной проверки.
«Друзья, вижу все ваши обращения по поводу луж. Поручил ответственным службам принять дополнительные меры — увеличить количество техники, работу мотопомп, установить деревянные трапы, где это необходимо», — говорится в сообщении.
Колодин отметил, что мониторинг паводковой ситуации ведется ежечасно, особенно в период потепления и активного таяния снега. В первую очередь ответственные службы решают проблемы в наиболее подтопляемых территориях.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тарко-Сале (ЯНАО) дорожные службы проводят противопаводковые мероприятия. От снега тщательно зачищаются внутриквартальные и внутридворовые территории.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.