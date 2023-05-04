04 мая 2023
03 мая 2023

Мэр из ЯНАО дал указания ответственным службам по борьбе с паводками. Видео

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Визит министра ЧС РФ Владимира Пучкова в пострадавший от паводка Ишим. Тюменская область, наводнение
Жители района жаловались мэру на огромные лужи Фото:

Глава Пуровского района (ЯНАО) Антон Колодин поручил ответственным службам увеличить количество техники, работу мотопомп и установить деревянные трапы на территориях муниципалитета, подверженных подтоплению. Об этом глава района рассказал в своем telegram-канале после проведенной проверки.

«Друзья, вижу все ваши обращения по поводу луж. Поручил ответственным службам принять дополнительные меры — увеличить количество техники, работу мотопомп, установить деревянные трапы, где это необходимо», — говорится в сообщении.

Колодин отметил, что мониторинг паводковой ситуации ведется ежечасно, особенно в период потепления и активного таяния снега. В первую очередь ответственные службы решают проблемы в наиболее подтопляемых территориях.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тарко-Сале (ЯНАО) дорожные службы проводят противопаводковые мероприятия. От снега тщательно зачищаются внутриквартальные и внутридворовые территории.

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Глава Пуровского района (ЯНАО) Антон Колодин поручил ответственным службам увеличить количество техники, работу мотопомп и установить деревянные трапы на территориях муниципалитета, подверженных подтоплению. Об этом глава района рассказал в своем telegram-канале после проведенной проверки. «Друзья, вижу все ваши обращения по поводу луж. Поручил ответственным службам принять дополнительные меры — увеличить количество техники, работу мотопомп, установить деревянные трапы, где это необходимо», — говорится в сообщении. Колодин отметил, что мониторинг паводковой ситуации ведется ежечасно, особенно в период потепления и активного таяния снега. В первую очередь ответственные службы решают проблемы в наиболее подтопляемых территориях. Ранее URA.RU сообщало, что в Тарко-Сале (ЯНАО) дорожные службы проводят противопаводковые мероприятия. От снега тщательно зачищаются внутриквартальные и внутридворовые территории.
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