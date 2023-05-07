07 мая 2023
06 мая 2023
05 мая 2023

Мэр из ЯНАО встретился с ветеранами. Видео

Мэр Ноябрьска Романов встретился с ветеранами на концерте в ЦД «Нефтяник»
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Совещание по реализации нацпроектов с участием Полномочного представителя Президента России в УРФО Николая Цуканова и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, романов алексей
Алексей Романов встретился с ветеранами накануне Дня Победы Фото:

Мэр Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов встретился с ветеранами на концерте в центре досуга «Нефтяник». Об этом глава сообщил в соцсетях.

«Артисты представили театрализованную музыкальную постановку. Песни военных лет, отрывки фронтовых писем — все это создало в зале особую атмосферу, которая наполняет гордостью и позволяет осознать великий, жертвенный подвиг нашего народа. Общение с нашими дорогими ветеранами прошло очень живо и душевно», — написал Романов в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось, что мэр Салехарда Алексей Титовский побывал на уроке памяти в школе №1. На занятии школьники зачитали письма выпускников, отправленные домой в годы Великой Отечественной войны.

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Мэр Ноябрьска (ЯНАО) Алексей Романов встретился с ветеранами на концерте в центре досуга «Нефтяник». Об этом глава сообщил в соцсетях. «Артисты представили театрализованную музыкальную постановку. Песни военных лет, отрывки фронтовых писем — все это создало в зале особую атмосферу, которая наполняет гордостью и позволяет осознать великий, жертвенный подвиг нашего народа. Общение с нашими дорогими ветеранами прошло очень живо и душевно», — написал Романов в своем telegram-канале. Ранее сообщалось, что мэр Салехарда Алексей Титовский побывал на уроке памяти в школе №1. На занятии школьники зачитали письма выпускников, отправленные домой в годы Великой Отечественной войны.
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