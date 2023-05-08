Курганские чиновники и депутаты собрались перед 9 Мая. Фото, видео

08 мая 2023 в 21:21 Размер текста - 17 +

Акция «Свеча Памяти» прошла 8 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на акцию «Свеча Памяти» 8 мая пришли руководители областного департамента образования Андрей Кочеров и военкомата региона Айрат Зарипов, а также председатель гордумы Игорь Прозоров и депутат Анастасия Романович. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии. «Сегодня мы все собрались, чтобы накануне вспомнить тех, кто не дожил до момента победы. Наши земляки сражались храбро, мы гордимся ими подвигами. Я очень рад, что сегодня здесь собралось очень много не только сотрудников силовых ведомств, ветеранов. Я рад, что пришла молодежь», — отметил во время выступления директор областного департамента образования и науки Андрей Кочеров. Ранее стало известно, что в Курганской области не будут проводить 9 мая парад Победы и традиционный салют. При этом в этот день будут усилены меры безопасности. В мероприятии участвовали сотрудники силовых структур Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В том числе пришли представители пограничных войск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участники мероприятия собрались почтить память павших солдат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Также в акции участвовали представители молодежных и общественных организаций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на акцию «Свеча Памяти» 8 мая пришли руководители областного департамента образования Андрей Кочеров и военкомата региона Айрат Зарипов, а также председатель гордумы Игорь Прозоров и депутат Анастасия Романович. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на мероприятии. «Сегодня мы все собрались, чтобы накануне вспомнить тех, кто не дожил до момента победы. Наши земляки сражались храбро, мы гордимся ими подвигами. Я очень рад, что сегодня здесь собралось очень много не только сотрудников силовых ведомств, ветеранов. Я рад, что пришла молодежь», — отметил во время выступления директор областного департамента образования и науки Андрей Кочеров. Ранее стало известно, что в Курганской области не будут проводить 9 мая парад Победы и традиционный салют. При этом в этот день будут усилены меры безопасности.