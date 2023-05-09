09 мая 2023

Бывший замглавы Пентагона: американский ВПК столкнулся с серьезными трудностями

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Предприятия могут прекратить работу с их клиентами Фото:

Американский военно-промышленный комплекс (ВПК) столкнулся с серьезными трудностями, которые могут привести к прекращению работы оборонных предприятий с правительством. Об этом заявил бывший замглавы Пентагона Дэвид Норквист.

«Участникам данного рынка необходима поддержка. Оборонно-промышленная база сталкивается с серьезными трудностями, и сейчас время помочь этим компаниям, пока не стало поздно, заявил бывший заместитель министра обороны. Предприятия могут прекратить работу с их правительственными клиентами», — публикуют слова Норквиста на сайте Пентагона.

Ранее страны Евросоюза согласились поставить Украине оружие для борьбы с Россией, но оно оказалось не таким, о каком договаривались. Кроме того, из Европы оно идет слишком долго. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Потом стало известно, что из-за помощи стран Запада у Украины могут возникнуть экономические проблемы. Украинский долг Западу увеличился в геометрической прогрессии. Запасы оружия все больше истощаются, что дает военно-промышленному комплексу США прибыль за счет производства дополнительных партий ПТРК и ПЗРК.

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Американский военно-промышленный комплекс (ВПК) столкнулся с серьезными трудностями, которые могут привести к прекращению работы оборонных предприятий с правительством. Об этом заявил бывший замглавы Пентагона Дэвид Норквист. «Участникам данного рынка необходима поддержка. Оборонно-промышленная база сталкивается с серьезными трудностями, и сейчас время помочь этим компаниям, пока не стало поздно, заявил бывший заместитель министра обороны. Предприятия могут прекратить работу с их правительственными клиентами», — публикуют слова Норквиста на сайте Пентагона. Ранее страны Евросоюза согласились поставить Украине оружие для борьбы с Россией, но оно оказалось не таким, о каком договаривались. Кроме того, из Европы оно идет слишком долго. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Потом стало известно, что из-за помощи стран Запада у Украины могут возникнуть экономические проблемы. Украинский долг Западу увеличился в геометрической прогрессии. Запасы оружия все больше истощаются, что дает военно-промышленному комплексу США прибыль за счет производства дополнительных партий ПТРК и ПЗРК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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