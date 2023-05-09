Бывший замглавы Пентагона: американский ВПК столкнулся с серьезными трудностями

10 мая 2023 в 02:29 Размер текста - 17 +

Предприятия могут прекратить работу с их клиентами Фото: Сергей Русанов © URA.RU Американский военно-промышленный комплекс (ВПК) столкнулся с серьезными трудностями, которые могут привести к прекращению работы оборонных предприятий с правительством. Об этом заявил бывший замглавы Пентагона Дэвид Норквист. «Участникам данного рынка необходима поддержка. Оборонно-промышленная база сталкивается с серьезными трудностями, и сейчас время помочь этим компаниям, пока не стало поздно, заявил бывший заместитель министра обороны. Предприятия могут прекратить работу с их правительственными клиентами», — публикуют слова Норквиста на сайте Пентагона. Ранее страны Евросоюза согласились поставить Украине оружие для борьбы с Россией, но оно оказалось не таким, о каком договаривались. Кроме того, из Европы оно идет слишком долго. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Потом стало известно, что из-за помощи стран Запада у Украины могут возникнуть экономические проблемы. Украинский долг Западу увеличился в геометрической прогрессии. Запасы оружия все больше истощаются, что дает военно-промышленному комплексу США прибыль за счет производства дополнительных партий ПТРК и ПЗРК.

Американский военно-промышленный комплекс (ВПК) столкнулся с серьезными трудностями, которые могут привести к прекращению работы оборонных предприятий с правительством. Об этом заявил бывший замглавы Пентагона Дэвид Норквист. «Участникам данного рынка необходима поддержка. Оборонно-промышленная база сталкивается с серьезными трудностями, и сейчас время помочь этим компаниям, пока не стало поздно, заявил бывший заместитель министра обороны. Предприятия могут прекратить работу с их правительственными клиентами», — публикуют слова Норквиста на сайте Пентагона. Ранее страны Евросоюза согласились поставить Украине оружие для борьбы с Россией, но оно оказалось не таким, о каком договаривались. Кроме того, из Европы оно идет слишком долго. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Потом стало известно, что из-за помощи стран Запада у Украины могут возникнуть экономические проблемы. Украинский долг Западу увеличился в геометрической прогрессии. Запасы оружия все больше истощаются, что дает военно-промышленному комплексу США прибыль за счет производства дополнительных партий ПТРК и ПЗРК.