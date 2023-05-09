Пожарные вытащили из огня 119 баллонов Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) 10 мая пожарные боролись с огнем в ангаре, расположенном на улице Промысловая. Во время тушения они вытащили более 100 баллонов, в ГУ МЧС России по Ямалу.

«Во время тушения пожара на данном объекте пожарные, рискуя своей жизнью, вытащили из очага пожара 98 пропановых баллонов и 21 кислородный баллон! Спустя два часа пожар был ликвидирован, в результате произошедшего погибших и пострадавших нет», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Надувной ангар расположен на базе «ГазЭнергоСтрой». Площадь пожара составила 50 квадратных метров. На месте ЧП работали 16 пожарных и пять машин. Причины и ущерб предстоит установить.

Тelegram-канал ГУ МЧС России по ЯНАО