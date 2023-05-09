09 мая 2023
08 мая 2023

В ЯНАО пожарные два часа тушили ангар с баллонами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в неэксплуатируемом одноэтажном здании на улице Челюскинцев, 5м. Екатеринбург, мчс, задымление, огонь, тушение пожара, возгорание, пожарник, пожарная безопасность, кислородный баллон, пожаротушение
Пожарные вытащили из огня 119 баллонов Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) 10 мая пожарные боролись с огнем в ангаре, расположенном на улице Промысловая. Во время тушения они вытащили более 100 баллонов, в ГУ МЧС России по Ямалу.

«Во время тушения пожара на данном объекте пожарные, рискуя своей жизнью, вытащили из очага пожара 98 пропановых баллонов и 21 кислородный баллон! Спустя два часа пожар был ликвидирован, в результате произошедшего погибших и пострадавших нет», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Надувной ангар расположен на базе «ГазЭнергоСтрой». Площадь пожара составила 50 квадратных метров. На месте ЧП работали 16 пожарных и пять машин. Причины и ущерб предстоит установить.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 10 мая пожарные боролись с огнем в ангаре, расположенном на улице Промысловая. Во время тушения они вытащили более 100 баллонов, в ГУ МЧС России по Ямалу. «Во время тушения пожара на данном объекте пожарные, рискуя своей жизнью, вытащили из очага пожара 98 пропановых баллонов и 21 кислородный баллон! Спустя два часа пожар был ликвидирован, в результате произошедшего погибших и пострадавших нет», — сообщается в telegram-канале ведомства. Надувной ангар расположен на базе «ГазЭнергоСтрой». Площадь пожара составила 50 квадратных метров. На месте ЧП работали 16 пожарных и пять машин. Причины и ущерб предстоит установить.
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© Служба новостей «URA.RU»
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