До прибытия пожарных местные жители своими силами тушили огонь
В Тюмени недалеко от СНТ «Речник» горит поле. Об этом сообщают очевидцы в городских соцсетях.
«Тобольский тракт, горит поле за Снт Речник, говорят близко к СНТ, пожарных вызвали, но пока тушат своими силами», — пишут в сообществе «Авто Тюмень — ДТП» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU направил запрос пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
Пожар возле СНТ «Речник»
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