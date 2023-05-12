Вблизи тюменского СНТ горит поле. Фото

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Учения МЧС по тушению лесных пожаров и сельскохозяйственных палов. Челябинск, дым, огонь, лесной пожар, пожар в поле, горит трава, пожароопасный период, ландшафтный пожар, тушение пожаров
До прибытия пожарных местные жители своими силами тушили огонь Фото:

В Тюмени недалеко от СНТ «Речник» горит поле. Об этом сообщают очевидцы в городских соцсетях.

«Тобольский тракт, горит поле за Снт Речник, говорят близко к СНТ, пожарных вызвали, но пока тушат своими силами», — пишут в сообществе «Авто Тюмень — ДТП» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU направил запрос пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Пожар возле СНТ «Речник»
Пожар возле СНТ «Речник»

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В Тюмени недалеко от СНТ «Речник» горит поле. Об этом сообщают очевидцы в городских соцсетях. «Тобольский тракт, горит поле за Снт Речник, говорят близко к СНТ, пожарных вызвали, но пока тушат своими силами», — пишут в сообществе «Авто Тюмень — ДТП» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU направил запрос пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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