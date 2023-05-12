До прибытия пожарных местные жители своими силами тушили огонь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени недалеко от СНТ «Речник» горит поле. Об этом сообщают очевидцы в городских соцсетях.

«Тобольский тракт, горит поле за Снт Речник, говорят близко к СНТ, пожарных вызвали, но пока тушат своими силами», — пишут в сообществе «Авто Тюмень — ДТП» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU направил запрос пресс-службу ГУ МЧС по Тюменской области. Ответ на него ожидается.