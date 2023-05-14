Мэрия в ЯНАО купит катафалк у поставщика, снизившего цену более чем на 20 процентов

15 мая 2023 в 07:30 Размер текста - 17 +

Катафалк должен быть с кондиционером и антиблокировочной системой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Администрация Лабытнанги (ЯНАО) объявила аукцион на поставку автомобиля катафалк за 5,5 миллионов рублей. Согласно документам, опубликованным на портале «Госзакупки», конкурс выиграл поставщик, предложивший за авто цену на 21 процент ниже первоначальной. «Объект закупки — приобретение автомобиля катафалк. Первоначальная стоимость контракта — 5 519 600,00 рублей. Результат определения поставщика — победитель №40 с предложением цены — 4 348 701,00 рублей», — сообщается в размещенных документах. В стоимость контракта, помимо автомобиля включены расходы на транспортировку и все сопутствующие затраты. В описании объекта закупки указано, что комплектация катафалка должна включать кондиционер, антиблокировочную систему, комплект зимних шин и предпусковой обогреватель. Год выпуска автомобиля — не ранее 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО ищут водителя с собственным автомобилем для перевозки депутата Госдумы за один миллион рублей. При этом личность депутата не указана.

Администрация Лабытнанги (ЯНАО) объявила аукцион на поставку автомобиля катафалк за 5,5 миллионов рублей. Согласно документам, опубликованным на портале «Госзакупки», конкурс выиграл поставщик, предложивший за авто цену на 21 процент ниже первоначальной. «Объект закупки — приобретение автомобиля катафалк. Первоначальная стоимость контракта — 5 519 600,00 рублей. Результат определения поставщика — победитель №40 с предложением цены — 4 348 701,00 рублей», — сообщается в размещенных документах. В стоимость контракта, помимо автомобиля включены расходы на транспортировку и все сопутствующие затраты. В описании объекта закупки указано, что комплектация катафалка должна включать кондиционер, антиблокировочную систему, комплект зимних шин и предпусковой обогреватель. Год выпуска автомобиля — не ранее 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО ищут водителя с собственным автомобилем для перевозки депутата Госдумы за один миллион рублей. При этом личность депутата не указана.