22 января 2023
21 января 2023

Власти ХМАО потратят 1 млн на аренду машины для депутата Госдумы

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО объявили конкурс на поиск водителя для депутата Госдумы за 1 млн рублей Фото:

Власти ХМАО за один миллион рублей ищут водителя с собственным автомобилем для перевозки депутата Госдумы. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

«Объект закупки: аренда транспортного средства с экипажем для обеспечения деятельности депутата Государственной Думы Российской Федерации», — сказано в заказе. Личность депутата не указана.

В техническом задании написано, что водитель должен держать машину в чистом виде, с чистым салоном, с отсутствием запахов табачного дыма и в технически исправном состоянии. В условиях найма также сказано, что водителю запрещается распространять информацию, которую он услышал перевозя пассажира. Планируется, что контракт будет заключен с водителем с 10 февраля до 4 декабря 2023 года.

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Власти ХМАО за один миллион рублей ищут водителя с собственным автомобилем для перевозки депутата Госдумы. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок. «Объект закупки: аренда транспортного средства с экипажем для обеспечения деятельности депутата Государственной Думы Российской Федерации», — сказано в заказе. Личность депутата не указана. В техническом задании написано, что водитель должен держать машину в чистом виде, с чистым салоном, с отсутствием запахов табачного дыма и в технически исправном состоянии. В условиях найма также сказано, что водителю запрещается распространять информацию, которую он услышал перевозя пассажира. Планируется, что контракт будет заключен с водителем с 10 февраля до 4 декабря 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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