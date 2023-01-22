Власти ХМАО потратят 1 млн на аренду машины для депутата Госдумы

Власти ХМАО за один миллион рублей ищут водителя с собственным автомобилем для перевозки депутата Госдумы. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.
«Объект закупки: аренда транспортного средства с экипажем для обеспечения деятельности депутата Государственной Думы Российской Федерации», — сказано в заказе. Личность депутата не указана.
В техническом задании написано, что водитель должен держать машину в чистом виде, с чистым салоном, с отсутствием запахов табачного дыма и в технически исправном состоянии. В условиях найма также сказано, что водителю запрещается распространять информацию, которую он услышал перевозя пассажира. Планируется, что контракт будет заключен с водителем с 10 февраля до 4 декабря 2023 года.
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