Власти ХМАО потратят 1 млн на аренду машины для депутата Госдумы

23 января 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО объявили конкурс на поиск водителя для депутата Госдумы за 1 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО за один миллион рублей ищут водителя с собственным автомобилем для перевозки депутата Госдумы. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок. «Объект закупки: аренда транспортного средства с экипажем для обеспечения деятельности депутата Государственной Думы Российской Федерации», — сказано в заказе. Личность депутата не указана. В техническом задании написано, что водитель должен держать машину в чистом виде, с чистым салоном, с отсутствием запахов табачного дыма и в технически исправном состоянии. В условиях найма также сказано, что водителю запрещается распространять информацию, которую он услышал перевозя пассажира. Планируется, что контракт будет заключен с водителем с 10 февраля до 4 декабря 2023 года.

Власти ХМАО за один миллион рублей ищут водителя с собственным автомобилем для перевозки депутата Госдумы. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок. «Объект закупки: аренда транспортного средства с экипажем для обеспечения деятельности депутата Государственной Думы Российской Федерации», — сказано в заказе. Личность депутата не указана. В техническом задании написано, что водитель должен держать машину в чистом виде, с чистым салоном, с отсутствием запахов табачного дыма и в технически исправном состоянии. В условиях найма также сказано, что водителю запрещается распространять информацию, которую он услышал перевозя пассажира. Планируется, что контракт будет заключен с водителем с 10 февраля до 4 декабря 2023 года.