Тюменцы массово мигрируют за пределы города

В Тюмени спрос на загородную недвижимость вырос больше чем в 1,5 раза за год

15 мая 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Спрос на загородную недвижимость в Тюмени вырос за год в 1,6 раза Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюмени стали интересоваться загородной недвижимостью в 1,6 раза больше, чем год назад, а за последний месяц спрос на частные дома и коттеджи вырос на 11%. Об этом URA.RU рассказал источник в сообществе риэлторов Тюменской области. «Еще два месяца назад мы не могли даже предположить, что такой бум будет по загородной недвижимости, а сейчас спрос уже всерьез обогнал предложение. И каждый месяц все больше людей интересуются домами, коттеджами, участками — к середине лета скорее всего показатели прошлого года превысим в 3-4 раза», — пояснил URA.RU источник. По данным федерального банка ДОМ.РФ, Тюменская область сейчас входит в топ-10 регионов по востребованности ипотеки на индивидуальное строительство. Уже в 2023 году жители области взяли у банка на эти нужды 122 млн рублей. «Эта цифра показывает рост заинтересованности в 1,6 раза», — пояснили в ДОМ.РФ Ранее URA.RU рассказало, что на спрос повлиял ряд важных послаблений и изменений, принятых в последние месяцы Минстроем. сейчас готовят еще одно изменение: ведомство проанонсировало единый сервис для тех, кто планирует приобретение загородной недвижимости.

Жители Тюмени стали интересоваться загородной недвижимостью в 1,6 раза больше, чем год назад, а за последний месяц спрос на частные дома и коттеджи вырос на 11%. Об этом URA.RU рассказал источник в сообществе риэлторов Тюменской области. «Еще два месяца назад мы не могли даже предположить, что такой бум будет по загородной недвижимости, а сейчас спрос уже всерьез обогнал предложение. И каждый месяц все больше людей интересуются домами, коттеджами, участками — к середине лета скорее всего показатели прошлого года превысим в 3-4 раза», — пояснил URA.RU источник. По данным федерального банка ДОМ.РФ, Тюменская область сейчас входит в топ-10 регионов по востребованности ипотеки на индивидуальное строительство. Уже в 2023 году жители области взяли у банка на эти нужды 122 млн рублей. «Эта цифра показывает рост заинтересованности в 1,6 раза», — пояснили в ДОМ.РФ Ранее URA.RU рассказало, что на спрос повлиял ряд важных послаблений и изменений, принятых в последние месяцы Минстроем. сейчас готовят еще одно изменение: ведомство проанонсировало единый сервис для тех, кто планирует приобретение загородной недвижимости.