15 мая 2023
14 мая 2023
13 мая 2023

В ЯНАО продают общежитие для вахтовиков за 200 миллионов рублей. Фото

В Новом Уренгое продают вахтовый жилой комплекс за 200 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Дмитрия Кобылкина в Норильск. Норильск, спасатели, вахтовики, аварийные работы
Общежитие состоит из мобильных зданий Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) продают вахтовый жилой комплекс за 200 миллионов рублей. В объявлении на «Авито» уточняется, что общежитие состоит из мобильных зданий.

«В Новом Уренгое продается/сдается в аренду вахтовый жилой комплекс, состоящий из мобильных зданий. Цена объекта — 200 миллионов рублей», — сообщает автор объявления. Уточняется, что в состав комплекса входят: общежитие для проживания, офисные здания, медпункт, баня, прачечная, столовая.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое продают готовый бизнес за 20 миллионов рублей. Магазин спецодежды работает на протяжении десяти лет и не требует вложений.

В ЯНАО продают общежитие для вахтовиков
В ЯНАО продают общежитие для вахтовиков
Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) продают вахтовый жилой комплекс за 200 миллионов рублей. В объявлении на «Авито» уточняется, что общежитие состоит из мобильных зданий. «В Новом Уренгое продается/сдается в аренду вахтовый жилой комплекс, состоящий из мобильных зданий. Цена объекта — 200 миллионов рублей», — сообщает автор объявления. Уточняется, что в состав комплекса входят: общежитие для проживания, офисные здания, медпункт, баня, прачечная, столовая. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое продают готовый бизнес за 20 миллионов рублей. Магазин спецодежды работает на протяжении десяти лет и не требует вложений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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