Общежитие состоит из мобильных зданий
В Новом Уренгое (ЯНАО) продают вахтовый жилой комплекс за 200 миллионов рублей. В объявлении на «Авито» уточняется, что общежитие состоит из мобильных зданий.
«В Новом Уренгое продается/сдается в аренду вахтовый жилой комплекс, состоящий из мобильных зданий. Цена объекта — 200 миллионов рублей», — сообщает автор объявления. Уточняется, что в состав комплекса входят: общежитие для проживания, офисные здания, медпункт, баня, прачечная, столовая.
Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое продают готовый бизнес за 20 миллионов рублей. Магазин спецодежды работает на протяжении десяти лет и не требует вложений.
В ЯНАО продают общежитие для вахтовиков
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