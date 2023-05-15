В ЯНАО продают общежитие для вахтовиков за 200 миллионов рублей. Фото

В Новом Уренгое продают вахтовый жилой комплекс за 200 миллионов рублей

16 мая 2023 в 08:05 Размер текста - 17 +

Общежитие состоит из мобильных зданий Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) продают вахтовый жилой комплекс за 200 миллионов рублей. В объявлении на «Авито» уточняется, что общежитие состоит из мобильных зданий. «В Новом Уренгое продается/сдается в аренду вахтовый жилой комплекс, состоящий из мобильных зданий. Цена объекта — 200 миллионов рублей», — сообщает автор объявления. Уточняется, что в состав комплекса входят: общежитие для проживания, офисные здания, медпункт, баня, прачечная, столовая. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое продают готовый бизнес за 20 миллионов рублей. Магазин спецодежды работает на протяжении десяти лет и не требует вложений. В ЯНАО продают общежитие для вахтовиков Фото: «Авито»

В Новом Уренгое (ЯНАО) продают вахтовый жилой комплекс за 200 миллионов рублей. В объявлении на «Авито» уточняется, что общежитие состоит из мобильных зданий. «В Новом Уренгое продается/сдается в аренду вахтовый жилой комплекс, состоящий из мобильных зданий. Цена объекта — 200 миллионов рублей», — сообщает автор объявления. Уточняется, что в состав комплекса входят: общежитие для проживания, офисные здания, медпункт, баня, прачечная, столовая. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое продают готовый бизнес за 20 миллионов рублей. Магазин спецодежды работает на протяжении десяти лет и не требует вложений.