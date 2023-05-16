16 мая 2023

Губернатор Моор не стал просить федеральные деньги на помощь тюменским погорельцам

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум преподавателей истории. Тюмень , моор александр
По уверению губернатора, Тюменской области хватит собственных средств, чтобы помочь пострадавшим от пожаров Фото:

На совещании с президентом России Владимиром Путиным губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что региону не нужна федеральная помощь для погорельцев, чья собственность пострадала в результате пожаров. Заявление глава региона сделал во время видеоконференции президента с членами Правительства РФ.

«Общая сумма выплат (для тюменских погорельцев — прим. URA.RU) составит около 175 миллионов рублей. Средства в бюджете есть, соответственно, поддержка нам не нужна», — заявил Александр Моор во время видеосовещания с президентом страны.

По словам главы правительства Тюменской области, первые выплаты тюменские погорельцы получат уже через 3-5 дней. Речь идет о тех пострадавших, для кого утраченное жилье было единственным.

Ранее URA.RU писало о суммах, которые положены тюменцам, лишившимся своих домов и дач. Для жителей Тюменского и Тобольского районов они различаются.

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На совещании с президентом России Владимиром Путиным губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что региону не нужна федеральная помощь для погорельцев, чья собственность пострадала в результате пожаров. Заявление глава региона сделал во время видеоконференции президента с членами Правительства РФ. «Общая сумма выплат (для тюменских погорельцев — прим. URA.RU) составит около 175 миллионов рублей. Средства в бюджете есть, соответственно, поддержка нам не нужна», — заявил Александр Моор во время видеосовещания с президентом страны. По словам главы правительства Тюменской области, первые выплаты тюменские погорельцы получат уже через 3-5 дней. Речь идет о тех пострадавших, для кого утраченное жилье было единственным. Ранее URA.RU писало о суммах, которые положены тюменцам, лишившимся своих домов и дач. Для жителей Тюменского и Тобольского районов они различаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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