Губернатор Моор не стал просить федеральные деньги на помощь тюменским погорельцам

17 мая 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

По уверению губернатора, Тюменской области хватит собственных средств, чтобы помочь пострадавшим от пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU На совещании с президентом России Владимиром Путиным губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что региону не нужна федеральная помощь для погорельцев, чья собственность пострадала в результате пожаров. Заявление глава региона сделал во время видеоконференции президента с членами Правительства РФ. «Общая сумма выплат (для тюменских погорельцев — прим. URA.RU) составит около 175 миллионов рублей. Средства в бюджете есть, соответственно, поддержка нам не нужна», — заявил Александр Моор во время видеосовещания с президентом страны. По словам главы правительства Тюменской области, первые выплаты тюменские погорельцы получат уже через 3-5 дней. Речь идет о тех пострадавших, для кого утраченное жилье было единственным. Ранее URA.RU писало о суммах, которые положены тюменцам, лишившимся своих домов и дач. Для жителей Тюменского и Тобольского районов они различаются.

На совещании с президентом России Владимиром Путиным губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что региону не нужна федеральная помощь для погорельцев, чья собственность пострадала в результате пожаров. Заявление глава региона сделал во время видеоконференции президента с членами Правительства РФ. «Общая сумма выплат (для тюменских погорельцев — прим. URA.RU) составит около 175 миллионов рублей. Средства в бюджете есть, соответственно, поддержка нам не нужна», — заявил Александр Моор во время видеосовещания с президентом страны. По словам главы правительства Тюменской области, первые выплаты тюменские погорельцы получат уже через 3-5 дней. Речь идет о тех пострадавших, для кого утраченное жилье было единственным. Ранее URA.RU писало о суммах, которые положены тюменцам, лишившимся своих домов и дач. Для жителей Тюменского и Тобольского районов они различаются.