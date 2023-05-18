В курганской больнице нашли замену дефицитному врачу, ушедшему на повышение

В Курганской областной детской больнице возобновится прием врача-ревматолога

19 мая 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

Ревматолог начнет прием в Курганской детской больнице им. Красного креста с 26 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской областной детской больнице имени Красного креста возобновится прием врача-ревматолога с 26 мая 2023 года. Молодой специалист сейчас завершает обучение, сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения региона на запрос. Врач придет на смену Лидии Смольковой, назначенной и. о. главврачом детской поликлиники Кургана. «В настоящее время завершает обучение врач-ревматолог ГБУ „Курганская областная детская клиническая больница им. Красного креста“. С 26 мая 2023 года он начнет прием пациентов», — сообщили в ведомстве. В депздраве уточнили, что Лидия Смолькова пошла на повышение, так как ее отличают управленческие качества, профессионализм, умение работать в команде, ответственность и желание работать на благо здравоохранения Курганской области. Смолькова продолжает выполнять обязанности главного внештатного специалиста департамента здравоохранения Курганской области по детской ревматологии. В детской поликлинике она ведет прием пациентов в качестве врача-ревматолога. Всего в медицинских организациях города Кургана и Курганской области работает 7 врачей-ревматологов. Ранее URA.RU писало, что в начале мая Лидия Смолькова назначена и. о. главврача Курганской детской поликлиники. Предыдущий руководитель детской поликлиники Эдуард Вебер уволился по собственному желанию 17 апреля. Сейчас он работает замначальника областного госпиталя для ветеранов войн. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской областной детской больнице имени Красного креста возобновится прием врача-ревматолога с 26 мая 2023 года. Молодой специалист сейчас завершает обучение, сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения региона на запрос. Врач придет на смену Лидии Смольковой, назначенной и. о. главврачом детской поликлиники Кургана. «В настоящее время завершает обучение врач-ревматолог ГБУ „Курганская областная детская клиническая больница им. Красного креста“. С 26 мая 2023 года он начнет прием пациентов», — сообщили в ведомстве. В депздраве уточнили, что Лидия Смолькова пошла на повышение, так как ее отличают управленческие качества, профессионализм, умение работать в команде, ответственность и желание работать на благо здравоохранения Курганской области. Смолькова продолжает выполнять обязанности главного внештатного специалиста департамента здравоохранения Курганской области по детской ревматологии. В детской поликлинике она ведет прием пациентов в качестве врача-ревматолога. Всего в медицинских организациях города Кургана и Курганской области работает 7 врачей-ревматологов. Ранее URA.RU писало, что в начале мая Лидия Смолькова назначена и. о. главврача Курганской детской поликлиники. Предыдущий руководитель детской поликлиники Эдуард Вебер уволился по собственному желанию 17 апреля. Сейчас он работает замначальника областного госпиталя для ветеранов войн.