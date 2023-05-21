В Тюменской области отчим ударил ножом пасынка из-за долга в 500 рублей

Поножовщина произошла, когда пасынок попросил отчима вернуть долг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В деревне Варвара (Тюменская область) отчим устроил поножовщину во время застолья, когда пасынок попросил его вернуть долг в размере 500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«В ходе совместного распития алкогольных напитков пасынок попросил отчима вернуть долг в размере 500 рублей, на этой почве между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый и нанес ножевое ранение оппоненту», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что у пасынка диагностировали ранение руки.

Отмечается, что отчим ранее уже был судим, свою вину в происшествии он признал. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Суд отправил тюменца в СИЗО.