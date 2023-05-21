21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

В Тюменской области отчим ударил ножом пасынка из-за долга в 500 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Поножовщина произошла, когда пасынок попросил отчима вернуть долг Фото:

В деревне Варвара (Тюменская область) отчим устроил поножовщину во время застолья, когда пасынок попросил его вернуть долг в размере 500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«В ходе совместного распития алкогольных напитков пасынок попросил отчима вернуть долг в размере 500 рублей, на этой почве между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый и нанес ножевое ранение оппоненту», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что у пасынка диагностировали ранение руки.

Отмечается, что отчим ранее уже был судим, свою вину в происшествии он признал. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Суд отправил тюменца в СИЗО.

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В деревне Варвара (Тюменская область) отчим устроил поножовщину во время застолья, когда пасынок попросил его вернуть долг в размере 500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. «В ходе совместного распития алкогольных напитков пасынок попросил отчима вернуть долг в размере 500 рублей, на этой почве между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый и нанес ножевое ранение оппоненту», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что у пасынка диагностировали ранение руки. Отмечается, что отчим ранее уже был судим, свою вину в происшествии он признал. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Суд отправил тюменца в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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