25 мая 2023

Из тюменского ТЦ эвакуируют людей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, аэропорт кольцово, красная лента, аэропорт, эпидемия, covid19, пандемия коронавируса
Работа торгового центра временно приостановлена Фото:

В Тюмени из торгового центра «Матрешка» из-за потопа эвакуируют людей. Об этом сообщил администратор ТЦ.

«У нас утечка произошла. Поэтому торговый центр пока не работает», — коротко сообщил администратор.

В распоряжение журналистов попало видео потопа. На нем по этажам торгового центра стекает вода черного цвета.

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В Тюмени из торгового центра «Матрешка» из-за потопа эвакуируют людей. Об этом сообщил администратор ТЦ. «У нас утечка произошла. Поэтому торговый центр пока не работает», — коротко сообщил администратор. В распоряжение журналистов попало видео потопа. На нем по этажам торгового центра стекает вода черного цвета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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