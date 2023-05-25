Работа торгового центра временно приостановлена
В Тюмени из торгового центра «Матрешка» из-за потопа эвакуируют людей. Об этом сообщил администратор ТЦ.
«У нас утечка произошла. Поэтому торговый центр пока не работает», — коротко сообщил администратор.
В распоряжение журналистов попало видео потопа. На нем по этажам торгового центра стекает вода черного цвета.
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