Из тюменского ТЦ эвакуируют людей. Видео

26 мая 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Работа торгового центра временно приостановлена Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Тюмени из торгового центра «Матрешка» из-за потопа эвакуируют людей. Об этом сообщил администратор ТЦ. «У нас утечка произошла. Поэтому торговый центр пока не работает», — коротко сообщил администратор. В распоряжение журналистов попало видео потопа. На нем по этажам торгового центра стекает вода черного цвета.

В Тюмени из торгового центра «Матрешка» из-за потопа эвакуируют людей. Об этом сообщил администратор ТЦ. «У нас утечка произошла. Поэтому торговый центр пока не работает», — коротко сообщил администратор. В распоряжение журналистов попало видео потопа. На нем по этажам торгового центра стекает вода черного цвета.