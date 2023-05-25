25 мая 2023

В ЯНАО круизный лайнер привез первых туристов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал, архив. Пермь, теплоход, река обь, речной круиз
В Шурышкарском районе ЯНАО пришвартовался круизный теплоход с туристами Фото:

Круизный теплоход «Северная сказка» начал курсировать по северным рекам России. В село Мужи Шурышкарского района ЯНАО на нем прибыли 80 первых туристов, сообщил глава районной администрации Олег Попов.

«„Северная сказка“ стала былью — рано утром 26 мая лайнер пришвартовался у берега райцентра. На борту 80 туристов», — написал в своем telegram-канале Олег Попов.

Туристы осмотрели достопримечательности райцентра: дом-музей «Коми-изба», природно-этнографический парк-музей «Живун», прошлись по улицам села. На обратном пути у теплохода запланирована стоянка в деревне Новый Киеват. Всего за навигацию лайнер совершит 10 рейсов по туристическим маршрутам.

Ранее URA.RU рассказало, что цена круиза на 11 дней обойдется туристу не менее 120 тысяч рублей в двухместной каюте. Путешествие в каюте класса «люкс» может стоить больше 200 тысяч рублей.

Круизный теплоход «Северная сказка»
Круизный теплоход «Северная сказка»
Фото:
Швартовка лайнера у причала в Мужах
Швартовка лайнера у причала в Мужах
Фото:
Кормовой салон теплохода «Северная сказка»
Кормовой салон теплохода «Северная сказка»
Фото:

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Круизный теплоход «Северная сказка» начал курсировать по северным рекам России. В село Мужи Шурышкарского района ЯНАО на нем прибыли 80 первых туристов, сообщил глава районной администрации Олег Попов. «„Северная сказка“ стала былью — рано утром 26 мая лайнер пришвартовался у берега райцентра. На борту 80 туристов», — написал в своем telegram-канале Олег Попов. Туристы осмотрели достопримечательности райцентра: дом-музей «Коми-изба», природно-этнографический парк-музей «Живун», прошлись по улицам села. На обратном пути у теплохода запланирована стоянка в деревне Новый Киеват. Всего за навигацию лайнер совершит 10 рейсов по туристическим маршрутам. Ранее URA.RU рассказало, что цена круиза на 11 дней обойдется туристу не менее 120 тысяч рублей в двухместной каюте. Путешествие в каюте класса «люкс» может стоить больше 200 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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