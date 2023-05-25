В ЯНАО круизный лайнер привез первых туристов. Фото

26 мая 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

В Шурышкарском районе ЯНАО пришвартовался круизный теплоход с туристами Фото: Сергей Русанов © URA.RU Круизный теплоход «Северная сказка» начал курсировать по северным рекам России. В село Мужи Шурышкарского района ЯНАО на нем прибыли 80 первых туристов, сообщил глава районной администрации Олег Попов. «„Северная сказка“ стала былью — рано утром 26 мая лайнер пришвартовался у берега райцентра. На борту 80 туристов», — написал в своем telegram-канале Олег Попов. Туристы осмотрели достопримечательности райцентра: дом-музей «Коми-изба», природно-этнографический парк-музей «Живун», прошлись по улицам села. На обратном пути у теплохода запланирована стоянка в деревне Новый Киеват. Всего за навигацию лайнер совершит 10 рейсов по туристическим маршрутам. Ранее URA.RU рассказало, что цена круиза на 11 дней обойдется туристу не менее 120 тысяч рублей в двухместной каюте. Путешествие в каюте класса «люкс» может стоить больше 200 тысяч рублей. Круизный теплоход «Северная сказка» Фото: telegram-канал Олега Попова Швартовка лайнера у причала в Мужах Фото: telegram-канал Олега Попова Кормовой салон теплохода «Северная сказка» Фото: telegram-канал Олега Попова

Круизный теплоход «Северная сказка» начал курсировать по северным рекам России. В село Мужи Шурышкарского района ЯНАО на нем прибыли 80 первых туристов, сообщил глава районной администрации Олег Попов. «„Северная сказка“ стала былью — рано утром 26 мая лайнер пришвартовался у берега райцентра. На борту 80 туристов», — написал в своем telegram-канале Олег Попов. Туристы осмотрели достопримечательности райцентра: дом-музей «Коми-изба», природно-этнографический парк-музей «Живун», прошлись по улицам села. На обратном пути у теплохода запланирована стоянка в деревне Новый Киеват. Всего за навигацию лайнер совершит 10 рейсов по туристическим маршрутам. Ранее URA.RU рассказало, что цена круиза на 11 дней обойдется туристу не менее 120 тысяч рублей в двухместной каюте. Путешествие в каюте класса «люкс» может стоить больше 200 тысяч рублей.