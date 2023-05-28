28 мая 2023

Российские компании придумали способ борьбы с нехваткой кадров

«Коммерсант»: компании РФ вынуждены активно инвестировать в обучение своих сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
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РПЦ. Москва, ноутбук, работа за компьютером, работа за ноутбуком
Работодатели делают акцент на развитии у своих сотрудников цифровых навыков Фото:

Российские компании активно инвестируют в обучение своих сотрудников на фоне дефицита кадров. Такая практика является частью стратегии по удержанию и привлечению сотрудников, сообщили эксперты рекрутинговой компании Get experts и платформы Future Hub.

«Российские компании продолжают инвестировать в образование своих сотрудников даже на фоне нынешних сложностей в экономике. Одним из приоритетов является развитие у сотрудников цифровых навыков», — передает информацию экспертов «Коммерсант».

Издание уточняет, что из двух тысяч опрошенных компаний только 5% заявили, что не занимаются обучением своих сотрудников. Причем работодатели чаще всего делают акцент на развитии у своих сотрудников цифровых навыков.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что почти 2 тысячи студентов столичных колледжей отберут о целевому договору с «Ростехом». В 2023 году 1700 учащихся колледжей в Москве отберут по целевому договору с «Ростехом» и 700 ребят по договору с метрополитеном.

На новые программы обучения вскоре перейдут 20 ведущих московских колледжа, пишет «Национальная служба новостей». В Институте экономической политики заявили, что 35% российских промышленных предприятий столкнулись с дефицитом сотрудников, пишет МК.

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Российские компании активно инвестируют в обучение своих сотрудников на фоне дефицита кадров. Такая практика является частью стратегии по удержанию и привлечению сотрудников, сообщили эксперты рекрутинговой компании Get experts и платформы Future Hub. «Российские компании продолжают инвестировать в образование своих сотрудников даже на фоне нынешних сложностей в экономике. Одним из приоритетов является развитие у сотрудников цифровых навыков», — передает информацию экспертов «Коммерсант». Издание уточняет, что из двух тысяч опрошенных компаний только 5% заявили, что не занимаются обучением своих сотрудников. Причем работодатели чаще всего делают акцент на развитии у своих сотрудников цифровых навыков. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что почти 2 тысячи студентов столичных колледжей отберут о целевому договору с «Ростехом». В 2023 году 1700 учащихся колледжей в Москве отберут по целевому договору с «Ростехом» и 700 ребят по договору с метрополитеном. На новые программы обучения вскоре перейдут 20 ведущих московских колледжа, пишет «Национальная служба новостей». В Институте экономической политики заявили, что 35% российских промышленных предприятий столкнулись с дефицитом сотрудников, пишет МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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