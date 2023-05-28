Российские компании придумали способ борьбы с нехваткой кадров

Российские компании активно инвестируют в обучение своих сотрудников на фоне дефицита кадров. Такая практика является частью стратегии по удержанию и привлечению сотрудников, сообщили эксперты рекрутинговой компании Get experts и платформы Future Hub.
«Российские компании продолжают инвестировать в образование своих сотрудников даже на фоне нынешних сложностей в экономике. Одним из приоритетов является развитие у сотрудников цифровых навыков», — передает информацию экспертов «
Издание уточняет, что из двух тысяч опрошенных компаний только 5% заявили, что не занимаются обучением своих сотрудников. Причем работодатели чаще всего делают акцент на развитии у своих сотрудников цифровых навыков.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что почти 2 тысячи студентов столичных колледжей отберут о целевому договору с «Ростехом». В 2023 году 1700 учащихся колледжей в Москве отберут по целевому договору с «Ростехом» и 700 ребят по договору с метрополитеном.
На новые программы обучения вскоре перейдут 20 ведущих московских колледжа, пишет «Национальная служба новостей». В Институте экономической политики заявили, что 35% российских промышленных предприятий столкнулись с дефицитом сотрудников, пишет
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