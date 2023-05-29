Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновили

30 мая 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Отслеживать работу переправы можно на официальном сайте департамента транспорта Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В ЯНАО движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновили. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона. «Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновлено», — говорится в сообщении пресс-службы. Также там добавили, что отслеживать работу переправы можно на официальном сайте департамента. Ранее URA.RU писало, что между Салехардом и Лабытнанги запустят паромы. Жители ЯНАО могут ознакомиться с тарифами на официальном сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства.

В ЯНАО движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновили. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона. «Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновлено», — говорится в сообщении пресс-службы. Также там добавили, что отслеживать работу переправы можно на официальном сайте департамента. Ранее URA.RU писало, что между Салехардом и Лабытнанги запустят паромы. Жители ЯНАО могут ознакомиться с тарифами на официальном сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства.