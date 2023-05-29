Отслеживать работу переправы можно на официальном сайте департамента транспорта
В ЯНАО движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновили. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.
«Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновлено», — говорится в сообщении пресс-службы. Также там добавили, что отслеживать работу переправы можно на официальном сайте департамента.
Ранее URA.RU писало, что между Салехардом и Лабытнанги запустят паромы. Жители ЯНАО могут ознакомиться с тарифами на официальном сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства.
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