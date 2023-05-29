29 мая 2023
28 мая 2023

Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновили

© Служба новостей «URA.RU»
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Лабытнанги и Исправительная колония №8 "Белый медведь". 17.09.2018г, паром, переправа
Отслеживать работу переправы можно на официальном сайте департамента транспорта Фото:

В ЯНАО движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновили. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновлено», — говорится в сообщении пресс-службы. Также там добавили, что отслеживать работу переправы можно на официальном сайте департамента.

Ранее URA.RU писало, что между Салехардом и Лабытнанги запустят паромы. Жители ЯНАО могут ознакомиться с тарифами на официальном сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства.

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В ЯНАО движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновили. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона. «Движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги возобновлено», — говорится в сообщении пресс-службы. Также там добавили, что отслеживать работу переправы можно на официальном сайте департамента. Ранее URA.RU писало, что между Салехардом и Лабытнанги запустят паромы. Жители ЯНАО могут ознакомиться с тарифами на официальном сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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