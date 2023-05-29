Медики рассказали, почему больные туберкулезом гуляют по поселку в ЯНАО

Больные туберкулезом в поселке Харп (ЯНАО) находятся вне медучреждения, потому что, согласно закону, нельзя ограничивать свободу пациентов. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения.
«Пациенты находятся на стационарном лечении от 180 дней и более. Лечение длительное. Однако ст. 22 Конституции Российской Федерации каждому гражданину Российской Федерации гарантирует право на свободу и личную неприкосновенность. В другом случае, это уже неправомерное отношение к пациентам», — пояснили там.
В департаменте уточнили, что ситуация с разгуливающими по поселку пациентами, которые перелазят через заборы, урегулирована. В больнице приняты все возможные меры по предотвращению свободного передвижения пациентов, находящихся на лечении: налажена система контроля, усилен пост охраны и пропускной режим.
Ранее жители Харпа жаловались, что больные туберкулезом гуляют по поселку. Пациенты перелазили через забор и находились в общественных местах.
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