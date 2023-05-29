29 мая 2023
28 мая 2023

Медики рассказали, почему больные туберкулезом гуляют по поселку в ЯНАО

Депздрав: насильно удерживать пациентов и ограничивать их свободу — противозаконно
© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, больной, окно, пациент, обсерватор, инфекционная больница, скорая помошь
В больнице приняты все возможные меры по предотвращению свободного передвижения пациентов Фото:

Больные туберкулезом в поселке Харп (ЯНАО) находятся вне медучреждения, потому что, согласно закону, нельзя ограничивать свободу пациентов. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

«Пациенты находятся на стационарном лечении от 180 дней и более. Лечение длительное. Однако ст. 22 Конституции Российской Федерации каждому гражданину Российской Федерации гарантирует право на свободу и личную неприкосновенность. В другом случае, это уже неправомерное отношение к пациентам», — пояснили там.

В департаменте уточнили, что ситуация с разгуливающими по поселку пациентами, которые перелазят через заборы, урегулирована. В больнице приняты все возможные меры по предотвращению свободного передвижения пациентов, находящихся на лечении: налажена система контроля, усилен пост охраны и пропускной режим.

Ранее жители Харпа жаловались, что больные туберкулезом гуляют по поселку. Пациенты перелазили через забор и находились в общественных местах.

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Больные туберкулезом в поселке Харп (ЯНАО) находятся вне медучреждения, потому что, согласно закону, нельзя ограничивать свободу пациентов. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «Пациенты находятся на стационарном лечении от 180 дней и более. Лечение длительное. Однако ст. 22 Конституции Российской Федерации каждому гражданину Российской Федерации гарантирует право на свободу и личную неприкосновенность. В другом случае, это уже неправомерное отношение к пациентам», — пояснили там. В департаменте уточнили, что ситуация с разгуливающими по поселку пациентами, которые перелазят через заборы, урегулирована. В больнице приняты все возможные меры по предотвращению свободного передвижения пациентов, находящихся на лечении: налажена система контроля, усилен пост охраны и пропускной режим. Ранее жители Харпа жаловались, что больные туберкулезом гуляют по поселку. Пациенты перелазили через забор и находились в общественных местах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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