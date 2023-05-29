Медики рассказали, почему больные туберкулезом гуляют по поселку в ЯНАО

Депздрав: насильно удерживать пациентов и ограничивать их свободу — противозаконно

30 мая 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

В больнице приняты все возможные меры по предотвращению свободного передвижения пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Больные туберкулезом в поселке Харп (ЯНАО) находятся вне медучреждения, потому что, согласно закону, нельзя ограничивать свободу пациентов. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «Пациенты находятся на стационарном лечении от 180 дней и более. Лечение длительное. Однако ст. 22 Конституции Российской Федерации каждому гражданину Российской Федерации гарантирует право на свободу и личную неприкосновенность. В другом случае, это уже неправомерное отношение к пациентам», — пояснили там. В департаменте уточнили, что ситуация с разгуливающими по поселку пациентами, которые перелазят через заборы, урегулирована. В больнице приняты все возможные меры по предотвращению свободного передвижения пациентов, находящихся на лечении: налажена система контроля, усилен пост охраны и пропускной режим. Ранее жители Харпа жаловались, что больные туберкулезом гуляют по поселку. Пациенты перелазили через забор и находились в общественных местах.

Больные туберкулезом в поселке Харп (ЯНАО) находятся вне медучреждения, потому что, согласно закону, нельзя ограничивать свободу пациентов. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «Пациенты находятся на стационарном лечении от 180 дней и более. Лечение длительное. Однако ст. 22 Конституции Российской Федерации каждому гражданину Российской Федерации гарантирует право на свободу и личную неприкосновенность. В другом случае, это уже неправомерное отношение к пациентам», — пояснили там. В департаменте уточнили, что ситуация с разгуливающими по поселку пациентами, которые перелазят через заборы, урегулирована. В больнице приняты все возможные меры по предотвращению свободного передвижения пациентов, находящихся на лечении: налажена система контроля, усилен пост охраны и пропускной режим. Ранее жители Харпа жаловались, что больные туберкулезом гуляют по поселку. Пациенты перелазили через забор и находились в общественных местах.