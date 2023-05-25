Больные туберкулезом постоянно сбегают из больницы и находятся в людных местах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители поселка Харп (ЯНАО) пожаловались на больницу, из которой постоянно сбегают больные туберкулезом. Как пишут горожане в соцсети «ВКонтакте», пациенты перелезают через забор и идут в людные места.

«Хочется выразить огромную претензию нашей туберкулезной больнице поселка, которая никак не контролирует своих пациентов. Каждый раз, выходя из своего дома, наблюдаю картину, как больные в прямом смысле сбегают с территории больницы, а также перелезают через забор. Эти люди ходят по улицам, злоупотребляют алкоголем неизвестно где, а еще, что хуже, они посещают людные места, такие как магазины», — пишет анонимно автор в группе «Подслушано в Харпе | ХАРП».

По словам горожан в комментариях, в решении данной проблемы заинтересован весь поселок. «Примите уже наконец-то меры», — написала Марина Кургашова. «А граждане поселка почему-то должны выходить на субботники и убирать за ними мусор, бутылки», — отметила Наталья Алевро. «Весь поселок заинтересован в этой проблеме», — добавила Светлана Валентиновна.

Представители противотуберкулезного диспансера сообщили, что учреждение принимает все необходимые меры по предотвращению свободного передвижения пациентов. В каждом помещении с круглосуточным пребыванием пациентов выставлены посты охраны. Доступ в помещения оснащен системой контроля. Для ограничения передвижения пациентов входы (выходы) помещений стационаров оснащены электронными магнитными замками.

«Пациенты находятся на стационарном лечении от 180 дней и более. Длительное лечение туберкулеза легких сопровождается деформациями эмоционально-волевой сферы, проявляющееся апатией, тревожностью, навязчивыми мыслями, тоской, обидчивостью, которые снижают мотивацию, дисциплину. В связи с этим, ежедневные прогулки для таких пациентов крайне необходимы. Медучреждение проведет разъяснительную работу по недопущению нарушения режима с указанными в материалах пациентами», — ответили там.

В департаменте здравоохранения агентству сообщили, с пациентами проведена беседа о недопустимости такого поведения. Ситуация урегулирована. Однако многие из пациентов в стадии выздоровления, иногда курс лечения составляет пол года и психологически тяжело находится столько времени на территории больничного комплекса.

Ранее сообщалось, что врачи отпустили больных туберкулезом без лечения. Тогда этой ситуацией занялась прокуратура.