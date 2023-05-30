Китай и Мексика поддержали РФ в ядерных исследованиях

31 мая 2023 в 04:48 Размер текста - 17 +

По словам главы института Трубникова, интерес к ОИЯИ также проявляют и другие страны Латинской Америки Фото: Георгий Бергал © URA.RU Власти Китая и Мексики официально присоединились к сотрудничеству с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ). Об этом рассказал глава института Григорий Трубников. «Мы очень благодарны нашим зарубежным коллегам и друзьям. Китай в марте этого года подписал межправсоглашение с ОИЯИ в присутствии глав государств — замечательный прецедент!», — передают слова Трубникова журналисты газеты «Ведомости». По его словам, у нас очень динамичными темпами растет сотрудничество с Вьетнамом, с Египтом, Казахстаном, Узбекистаном, с Турцией, с Израилем, с Южной Кореей, с Южно-Африканской республикой. Он подчеркнул, что сейчас хорошее время для новых сотрудничеств. Ранее URA.RU сообщало, что Россия приблизилась к созданию безотходной ядерной энергетики. Росатом смог выполнить в пошедшем году все научно-исследовательские работы, которые связаны с глобальным проектом по освоению термоядерной энергии. А так же переходу к безотходной работе в топливном цикле российских АЭС. К 2035 году «Росатом» планируют построить 17 новых энергоблоков АЭС. Они хотят обеспечить безопасную утилизацию отходов I и II класса опасности в РФ, сообщают «Известия».

Власти Китая и Мексики официально присоединились к сотрудничеству с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ). Об этом рассказал глава института Григорий Трубников. «Мы очень благодарны нашим зарубежным коллегам и друзьям. Китай в марте этого года подписал межправсоглашение с ОИЯИ в присутствии глав государств — замечательный прецедент!», — передают слова Трубникова журналисты газеты «Ведомости». По его словам, у нас очень динамичными темпами растет сотрудничество с Вьетнамом, с Египтом, Казахстаном, Узбекистаном, с Турцией, с Израилем, с Южной Кореей, с Южно-Африканской республикой. Он подчеркнул, что сейчас хорошее время для новых сотрудничеств. Ранее URA.RU сообщало, что Россия приблизилась к созданию безотходной ядерной энергетики. Росатом смог выполнить в пошедшем году все научно-исследовательские работы, которые связаны с глобальным проектом по освоению термоядерной энергии. А так же переходу к безотходной работе в топливном цикле российских АЭС. К 2035 году «Росатом» планируют построить 17 новых энергоблоков АЭС. Они хотят обеспечить безопасную утилизацию отходов I и II класса опасности в РФ, сообщают «Известия».