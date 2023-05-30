30 мая 2023

Китай и Мексика поддержали РФ в ядерных исследованиях

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Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай, китай, российско-китайский бизнес форум
По словам главы института Трубникова, интерес к ОИЯИ также проявляют и другие страны Латинской Америки Фото:

Власти Китая и Мексики официально присоединились к сотрудничеству с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ). Об этом рассказал глава института Григорий Трубников.

«Мы очень благодарны нашим зарубежным коллегам и друзьям. Китай в марте этого года подписал межправсоглашение с ОИЯИ в присутствии глав государств — замечательный прецедент!», — передают слова Трубникова журналисты газеты «Ведомости».

По его словам, у нас очень динамичными темпами растет сотрудничество с Вьетнамом, с Египтом, Казахстаном, Узбекистаном, с Турцией, с Израилем, с Южной Кореей, с Южно-Африканской республикой. Он подчеркнул, что сейчас хорошее время для новых сотрудничеств.

Ранее URA.RU сообщало, что Россия приблизилась к созданию безотходной ядерной энергетики. Росатом смог выполнить в пошедшем году все научно-исследовательские работы, которые связаны с глобальным проектом по освоению термоядерной энергии. А так же переходу к безотходной работе в топливном цикле российских АЭС. К 2035 году «Росатом» планируют построить 17 новых энергоблоков АЭС. Они хотят обеспечить безопасную утилизацию отходов I и II класса опасности в РФ, сообщают «Известия».

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Власти Китая и Мексики официально присоединились к сотрудничеству с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ). Об этом рассказал глава института Григорий Трубников. «Мы очень благодарны нашим зарубежным коллегам и друзьям. Китай в марте этого года подписал межправсоглашение с ОИЯИ в присутствии глав государств — замечательный прецедент!», — передают слова Трубникова журналисты газеты «Ведомости». По его словам, у нас очень динамичными темпами растет сотрудничество с Вьетнамом, с Египтом, Казахстаном, Узбекистаном, с Турцией, с Израилем, с Южной Кореей, с Южно-Африканской республикой. Он подчеркнул, что сейчас хорошее время для новых сотрудничеств. Ранее URA.RU сообщало, что Россия приблизилась к созданию безотходной ядерной энергетики. Росатом смог выполнить в пошедшем году все научно-исследовательские работы, которые связаны с глобальным проектом по освоению термоядерной энергии. А так же переходу к безотходной работе в топливном цикле российских АЭС. К 2035 году «Росатом» планируют построить 17 новых энергоблоков АЭС. Они хотят обеспечить безопасную утилизацию отходов I и II класса опасности в РФ, сообщают «Известия».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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