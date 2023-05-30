В летний сезон в автокемпинг идет большой наплыв посетителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Возле трассы Тюмень-Курган продается автокемпинг, который стоит примерно как двухкомнатная квартира. Его стоимость 10,2 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке «Авито».

«Продаю автокемпинг, который расположен на трассе Тюмень-Курган. В него входят четыре здания, а также мангальная зона. Земельный участок семь тысяч квадратных метров. Полная стоимость 10,2 миллионов рублей», — написано в объявлении.

По словам владельца, для жилья есть 22 койко-места. Здания построены из керамзитоблоков, ленточный фундамент. Из сотрудников работает один администратор, этого достаточно для обслуживания гостиничного комплекса. Также в бизнес включены нематериальные активы: сайт, группы в социальных сетях.

Ранее URA.RU писало, что в Тобольске (Тюменская область) продавался бизнес-центр «Европа» за 138 миллионов рублей. Бизнес-центр расположен в деловой части города в шаговой доступности со всеми знаковыми объектами.