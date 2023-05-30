30 мая 2023
29 мая 2023

В Тюменской области продают автокемпинг по цене двухкомнатной квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В летний сезон в автокемпинг идет большой наплыв посетителей Фото:

Возле трассы Тюмень-Курган продается автокемпинг, который стоит примерно как двухкомнатная квартира. Его стоимость 10,2 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке «Авито».

«Продаю автокемпинг, который расположен на трассе Тюмень-Курган. В него входят четыре здания, а также мангальная зона. Земельный участок семь тысяч квадратных метров. Полная стоимость 10,2 миллионов рублей», — написано в объявлении.

По словам владельца, для жилья есть 22 койко-места. Здания построены из керамзитоблоков, ленточный фундамент. Из сотрудников работает один администратор, этого достаточно для обслуживания гостиничного комплекса. Также в бизнес включены нематериальные активы: сайт, группы в социальных сетях.

Ранее URA.RU писало, что в Тобольске (Тюменская область) продавался бизнес-центр «Европа» за 138 миллионов рублей. Бизнес-центр расположен в деловой части города в шаговой доступности со всеми знаковыми объектами.

Фото:

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Возле трассы Тюмень-Курган продается автокемпинг, который стоит примерно как двухкомнатная квартира. Его стоимость 10,2 миллионов рублей. Соответствующее объявление опубликовано на площадке «Авито». «Продаю автокемпинг, который расположен на трассе Тюмень-Курган. В него входят четыре здания, а также мангальная зона. Земельный участок семь тысяч квадратных метров. Полная стоимость 10,2 миллионов рублей», — написано в объявлении. По словам владельца, для жилья есть 22 койко-места. Здания построены из керамзитоблоков, ленточный фундамент. Из сотрудников работает один администратор, этого достаточно для обслуживания гостиничного комплекса. Также в бизнес включены нематериальные активы: сайт, группы в социальных сетях. Ранее URA.RU писало, что в Тобольске (Тюменская область) продавался бизнес-центр «Европа» за 138 миллионов рублей. Бизнес-центр расположен в деловой части города в шаговой доступности со всеми знаковыми объектами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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