Депутат Толстой раскаялся за то, что его дочь училась в США

Депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что отправка дочери Александры в США на стажировку от школы является его глобальной виной. Об этом депутат сообщил в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».
«Она там (в США — прим. URA.RU) не училась. Она ездила на стажировку от школы. Их повезли на две недели. Это ужасное мое прегрешение. Я понял, что это моя какая-то глобальная вина. <…> Простите меня, пожалуйста», — сказал Толстой в эфире телеканала «Россия 1». Депутат также извинился за то, что сам когда-то учился во Франции. По словам Толстого, ему до сих пор приходят претензии за факт стажировки дочери в США.
Депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что отправка дочери Александры в США на стажировку от школы является его глобальной виной. Об этом депутат сообщил в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1». «Она там (в США — прим. URA.RU) не училась. Она ездила на стажировку от школы. Их повезли на две недели. Это ужасное мое прегрешение. Я понял, что это моя какая-то глобальная вина. <…> Простите меня, пожалуйста», — сказал Толстой в эфире телеканала «Россия 1». Депутат также извинился за то, что сам когда-то учился во Франции. По словам Толстого, ему до сих пор приходят претензии за факт стажировки дочери в США.