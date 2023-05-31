Депутат Толстой раскаялся за то, что его дочь училась в США

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Штаб Общественной поддержки политической партии "Единая Россия". Москва, толстой петр
Петр Толстой извинился за учебу дочери в США Фото:

Депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что отправка дочери Александры в США на стажировку от школы является его глобальной виной. Об этом депутат сообщил в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1».

«Она там (в США — прим. URA.RU) не училась. Она ездила на стажировку от школы. Их повезли на две недели. Это ужасное мое прегрешение. Я понял, что это моя какая-то глобальная вина. <…> Простите меня, пожалуйста», — сказал Толстой в эфире телеканала «Россия 1». Депутат также извинился за то, что сам когда-то учился во Франции. По словам Толстого, ему до сих пор приходят претензии за факт стажировки дочери в США.

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Депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что отправка дочери Александры в США на стажировку от школы является его глобальной виной. Об этом депутат сообщил в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1». «Она там (в США — прим. URA.RU) не училась. Она ездила на стажировку от школы. Их повезли на две недели. Это ужасное мое прегрешение. Я понял, что это моя какая-то глобальная вина. <…> Простите меня, пожалуйста», — сказал Толстой в эфире телеканала «Россия 1». Депутат также извинился за то, что сам когда-то учился во Франции. По словам Толстого, ему до сих пор приходят претензии за факт стажировки дочери в США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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