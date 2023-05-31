Депутат Толстой раскаялся за то, что его дочь училась в США

31 мая 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Петр Толстой извинился за учебу дочери в США Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что отправка дочери Александры в США на стажировку от школы является его глобальной виной. Об этом депутат сообщил в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1». «Она там (в США — прим. URA.RU) не училась. Она ездила на стажировку от школы. Их повезли на две недели. Это ужасное мое прегрешение. Я понял, что это моя какая-то глобальная вина. <…> Простите меня, пожалуйста», — сказал Толстой в эфире телеканала «Россия 1». Депутат также извинился за то, что сам когда-то учился во Франции. По словам Толстого, ему до сих пор приходят претензии за факт стажировки дочери в США.

Депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что отправка дочери Александры в США на стажировку от школы является его глобальной виной. Об этом депутат сообщил в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1». «Она там (в США — прим. URA.RU) не училась. Она ездила на стажировку от школы. Их повезли на две недели. Это ужасное мое прегрешение. Я понял, что это моя какая-то глобальная вина. <…> Простите меня, пожалуйста», — сказал Толстой в эфире телеканала «Россия 1». Депутат также извинился за то, что сам когда-то учился во Франции. По словам Толстого, ему до сих пор приходят претензии за факт стажировки дочери в США.