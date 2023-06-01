ФБР собирает компрометирующие материалы на президента России Владимира Путина. Об этом сообщил бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди. Он уточнил, что для этого ведомство прибегло к помощи правоохранительных органов Украины.
«В каждом посольстве США есть офис ФБР. Они подотчетны генпрокурору ФБР. Я думаю, сейчас они сотрудничают с правоохранительными органами Украины, чтобы собрать компромат на Путина», — заявил Джиральди в разговоре с аналитиком Эндрю Наполитано на youtube-канале Judging Freedom.
Однако бывший офицер уточнил, что основной задачей ФБР является слежка за правительством Украины. «Основная их задача — это следить за действиями киевских властей и выяснять, что они скрывают от США», — заключил Джиральди.
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