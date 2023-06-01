Экс-офицер ЦРУ: ФБР собирает компромат на Путина через Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин в Астане. Астана, путин владимир
В США пытаются найти компромат на Владимира Путина, заявил Филип Джиральди Фото:

ФБР собирает компрометирующие материалы на президента России Владимира Путина. Об этом сообщил бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди. Он уточнил, что для этого ведомство прибегло к помощи правоохранительных органов Украины.

«В каждом посольстве США есть офис ФБР. Они подотчетны генпрокурору ФБР. Я думаю, сейчас они сотрудничают с правоохранительными органами Украины, чтобы собрать компромат на Путина», — заявил Джиральди в разговоре с аналитиком Эндрю Наполитано на youtube-канале Judging Freedom.

Однако бывший офицер уточнил, что основной задачей ФБР является слежка за правительством Украины. «Основная их задача — это следить за действиями киевских властей и выяснять, что они скрывают от США», — заключил Джиральди.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ФБР собирает компрометирующие материалы на президента России Владимира Путина. Об этом сообщил бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди. Он уточнил, что для этого ведомство прибегло к помощи правоохранительных органов Украины. «В каждом посольстве США есть офис ФБР. Они подотчетны генпрокурору ФБР. Я думаю, сейчас они сотрудничают с правоохранительными органами Украины, чтобы собрать компромат на Путина», — заявил Джиральди в разговоре с аналитиком Эндрю Наполитано на youtube-канале Judging Freedom. Однако бывший офицер уточнил, что основной задачей ФБР является слежка за правительством Украины. «Основная их задача — это следить за действиями киевских властей и выяснять, что они скрывают от США», — заключил Джиральди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...