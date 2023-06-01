Экс-офицер ЦРУ: ФБР собирает компромат на Путина через Украину

01 июня 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

В США пытаются найти компромат на Владимира Путина, заявил Филип Джиральди Фото: Владимир Андреев © URA.RU ФБР собирает компрометирующие материалы на президента России Владимира Путина. Об этом сообщил бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди. Он уточнил, что для этого ведомство прибегло к помощи правоохранительных органов Украины. «В каждом посольстве США есть офис ФБР. Они подотчетны генпрокурору ФБР. Я думаю, сейчас они сотрудничают с правоохранительными органами Украины, чтобы собрать компромат на Путина», — заявил Джиральди в разговоре с аналитиком Эндрю Наполитано на youtube-канале Judging Freedom. Однако бывший офицер уточнил, что основной задачей ФБР является слежка за правительством Украины. «Основная их задача — это следить за действиями киевских властей и выяснять, что они скрывают от США», — заключил Джиральди.

ФБР собирает компрометирующие материалы на президента России Владимира Путина. Об этом сообщил бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди. Он уточнил, что для этого ведомство прибегло к помощи правоохранительных органов Украины. «В каждом посольстве США есть офис ФБР. Они подотчетны генпрокурору ФБР. Я думаю, сейчас они сотрудничают с правоохранительными органами Украины, чтобы собрать компромат на Путина», — заявил Джиральди в разговоре с аналитиком Эндрю Наполитано на youtube-канале Judging Freedom. Однако бывший офицер уточнил, что основной задачей ФБР является слежка за правительством Украины. «Основная их задача — это следить за действиями киевских властей и выяснять, что они скрывают от США», — заключил Джиральди.