Тюменка в эфире федерального канала потребовала забрать сына у своей дочери. Видео

Жительница Тюмени устроила скандал с дочерью в эфире программы «Мужское Женское»

01 июня 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Мать считает, что юная дочь не занимается воспитанием и развитием ребенка Фото: Размик Закарян © URA.RU Тюменка Олеся Осипова стала участницей шоу «Мужское Женское» и заявила, что хочет забрать внука у своей дочери, которая родила ребенка, будучи несовершеннолетней. Историю показали в эфире Первого канала. По мнению матери, дочь не занимается развитием мальчика. «Я хочу спасти внука от своей дочери. Она не занимается его развитием и находится под влиянием мужа, который старше ее на 20 лет. Когда они только познакомились, он обещал, что секса у них до ее совершеннолетия не будет. Обещания он не сдержал», — рассказала в эфире программы тюменка Олеся Осипова. Дочь тюменки Дарья (в настоящее время ей уже исполнилось 18 лет) рассказала, что плохие отношения с матерью у нее с раннего детства. Она вспомнила, как сожитель мамы связывал ее девятилетнюю, пока та была на работе: якобы ребенок мешал мужчине играть в компьютер. Половую жизнь девочка начала в 14 лет. В эфире также было озвучено, что родилась девушка в период, когда ее мать страдала наркозависимостью. В студию пришла и бабушка Дарьи. Она обвинила внучку в том, что ее сын не умеет ползать, ему не готовят еду, а в доме нет продуктов. Также она заявила, что матери и бабушке не показывают ребенка. Зато Дарья снимает откровенные видео в социальные сети. При этом, как признались женщины, в органы опеки заявления они не писали: боялись, что ребенка изымет государство. В отделе по опеке и попечительству Тюмени подтвердили, что молодая семья на учете не состоит. При этом ведущий Александр Гордон остался недоволен работой ведомства, так как несмотря на то, что девушка вышла замуж несовершеннолетней, за ее судьбой никто не следил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменка Олеся Осипова стала участницей шоу «Мужское Женское» и заявила, что хочет забрать внука у своей дочери, которая родила ребенка, будучи несовершеннолетней. Историю показали в эфире Первого канала. По мнению матери, дочь не занимается развитием мальчика. «Я хочу спасти внука от своей дочери. Она не занимается его развитием и находится под влиянием мужа, который старше ее на 20 лет. Когда они только познакомились, он обещал, что секса у них до ее совершеннолетия не будет. Обещания он не сдержал», — рассказала в эфире программы тюменка Олеся Осипова. Дочь тюменки Дарья (в настоящее время ей уже исполнилось 18 лет) рассказала, что плохие отношения с матерью у нее с раннего детства. Она вспомнила, как сожитель мамы связывал ее девятилетнюю, пока та была на работе: якобы ребенок мешал мужчине играть в компьютер. Половую жизнь девочка начала в 14 лет. В эфире также было озвучено, что родилась девушка в период, когда ее мать страдала наркозависимостью. В студию пришла и бабушка Дарьи. Она обвинила внучку в том, что ее сын не умеет ползать, ему не готовят еду, а в доме нет продуктов. Также она заявила, что матери и бабушке не показывают ребенка. Зато Дарья снимает откровенные видео в социальные сети. При этом, как признались женщины, в органы опеки заявления они не писали: боялись, что ребенка изымет государство. В отделе по опеке и попечительству Тюмени подтвердили, что молодая семья на учете не состоит. При этом ведущий Александр Гордон остался недоволен работой ведомства, так как несмотря на то, что девушка вышла замуж несовершеннолетней, за ее судьбой никто не следил.