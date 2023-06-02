Пресс-служба Михалкова опровергла слухи о госпитализации режиссера

Информация о госпитализации Михалкова не соответствует действительности
Пресс-служба Никиты Михалкова опровергла информацию о госпитализации режиссера. По словам представителей, данная информация не соответствует действительности.
«Данная информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе. Таким образом представители Михалкова ответили на запрос РБК.
Telegram-канал 112 сообщал, что Михалков был госпитализирован в Москве. По версии журналистов, он обратился с жалобами на работу сердца и одышку. Однако позднее жена Михалкова Татьяна сообщила, что режиссер здоров. Причиной для его госпитализации послужила плановая проверка.
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