Пресс-служба Михалкова опровергла слухи о госпитализации режиссера

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Всероссийский форум "Россия страна возможностей", первый день. Москва, портрет, михалков никита, указательный палец
Информация о госпитализации Михалкова не соответствует действительности Фото:

Пресс-служба Никиты Михалкова опровергла информацию о госпитализации режиссера. По словам представителей, данная информация не соответствует действительности.

«Данная информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе. Таким образом представители Михалкова ответили на запрос РБК.

Telegram-канал 112 сообщал, что Михалков был госпитализирован в Москве. По версии журналистов, он обратился с жалобами на работу сердца и одышку. Однако позднее жена Михалкова Татьяна сообщила, что режиссер здоров. Причиной для его госпитализации послужила плановая проверка.

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Пресс-служба Никиты Михалкова опровергла информацию о госпитализации режиссера. По словам представителей, данная информация не соответствует действительности. «Данная информация не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе. Таким образом представители Михалкова ответили на запрос РБК. Telegram-канал 112 сообщал, что Михалков был госпитализирован в Москве. По версии журналистов, он обратился с жалобами на работу сердца и одышку. Однако позднее жена Михалкова Татьяна сообщила, что режиссер здоров. Причиной для его госпитализации послужила плановая проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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