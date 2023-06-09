Рогов: ВСУ готовятся к новым атакам в Запорожье

10 июня 2023 в 01:34 Размер текста - 17 +

В ближайшее время ВСУ начнут новый штурм, заявил Рогов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ в ближайшее время начнут новый штурм в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Уже около пары часов на Ореховском и Пологовском участках Запорожского фронта боевики ВСУ ведут мощный обстрел из тяжелых видов вооружения. Все говорит о том, что в ближайшее время ВСУ начнут новый штурм», — написал Рогов в telegram-канале. Он также отметил, что российские войска находятся в полной готовности. Ранее российский лидер Владимир Путин подтвердил начало украинского наступления. Он заявил, что ВСУ не добились реализации поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, передает телеканал 360. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что попытка ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении оказалась провальной, пишет «Национальная служба новостей».

ВСУ в ближайшее время начнут новый штурм в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Уже около пары часов на Ореховском и Пологовском участках Запорожского фронта боевики ВСУ ведут мощный обстрел из тяжелых видов вооружения. Все говорит о том, что в ближайшее время ВСУ начнут новый штурм», — написал Рогов в telegram-канале. Он также отметил, что российские войска находятся в полной готовности. Ранее российский лидер Владимир Путин подтвердил начало украинского наступления. Он заявил, что ВСУ не добились реализации поставленных задач ни на одном из участков боевых действий, передает телеканал 360. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что попытка ВСУ прорвать оборону на Запорожском направлении оказалась провальной, пишет «Национальная служба новостей».