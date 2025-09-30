30 сентября 2025

Перенесшему инсульт экс-депутату Харьковской рады вручили повестку

Известного борца с коррупцией призвали в ВСУ
Известного борца с коррупцией призвали в ВСУ Фото:

Экс-депутату городской рады Харькова Дмитрию Маринину вручили повестку и призвали в территориальную оборону ВСУ. Мужчина перенес инсульт, ему уже 58 лет. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«Маринину вручили повестку. После нескольких суток поиска дочь и жена обнаружили его на полигоне 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Там его заставляли бегать в бронежилете с оружием», — передает РИА Новости со ссылкой на силовиков. Уточняется, что депутат был известным борцом с коррупцией. Его состояние ухудшается, но медпомощь Маринину не оказывают.

Ранее в ВСУ стали призвать людей с ограничениями по здоровью. Согласно новому приказу Минобороны Украины, призыву подлежат граждане с туберкулезом, вирусным гепатитом, невротическими расстройствами, болезнями центральной нервной системы и другими заболеваниями, передает «Царьград».

