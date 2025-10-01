Трамп нашел связь в конфликте на Украине с выводом войск из Афганистана

Вывод американских войск из Афганистана стал причиной начала конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.
«У нас было ужасное шоу в Афганистане, и, я думаю, именно поэтому Путин туда вошел. Он увидел это ужасное шоу, устроенное Байденом и его командой некомпетентных людей», — заявил глава государства. Его слова приводит издание "Комсомольская правда".
Трамп отметил, что действия администрации Байдена подорвали доверие к США на международной арене. Он считает, что слабость американской внешней политики после ухода из Афганистана способствовала дальнейшей дестабилизации в мире.
Ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал внешнеполитический курс Джо Байдена, связывая его решения с ростом напряженности в мире и началом конфликта на Украине. Он также заявлял, что при его президентстве эскалации на Украине удалось бы избежать, а уход американских войск из Афганистана подорвал доверие к США и стал сигналом для других стран.
