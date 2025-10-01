«Газпром» побил рекорд суточных поставок газа из ЕСГ

«Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа из Единой системы газоснабжения России. В частности, 29 сентября объем поставок российским потребителям достиг 982,1 миллиона кубометров. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем telegram-канале.
«Рост потребления газа связан с резким похолоданием и началом отопительного сезона во многих регионах страны», — уточнили в пресс-службе компании. Рекордные показатели объясняются увеличением потребления газа на фоне резкого похолодания и старта отопительного сезона в регионах страны.
Кроме того, компания обновила максимальный показатель по часовому расходу газа для сентября — он достиг 42,863 тысячи кубометров, что эквивалентно 1028,7 миллиона кубометров в пересчете на сутки. В «Газпроме» отметили, что подобные значения характерны для зимних месяцев, что подчеркивает раннее наступление отопительного периода в этом году. По данным синоптиков, в конце сентября в центральной части России среднесуточная температура воздуха оказалась на несколько градусов ниже климатической нормы, что ускорило запуск отопительных систем во многих городах и населенных пунктах.
Прежние рекордные значения для сентября, включая суточные поставки в объеме 971,8 миллиона кубометров и максимальный часовой расход газа на уровне 41,092 тысячи кубометров (что в пересчете на сутки составляет 986,2 миллиона кубометров), были зафиксированы 30 сентября 2021 года, напоминает «Царьград».
