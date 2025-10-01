Родственники Хачатуряна подали жалобу на посмертный приговор о его виновности

Жалоба родственников Михаила Хачатуряна, который был посмертно признан виновным в насилии над дочерьми, поступила на рассмотрение в Московский городской суд. Об этом сообщается в материалах суда. По словам адвоката, родственники просят признать невиновным Хачатуряна.
«Материалы уголовного дела зарегистрированы в апелляционной инстанции», — следует из данных суда. Ранее адвокат Алексей Папенов пояснил РИА Новости, что в жалобе родственники просят признать Михаила Хачатуряна невиновным и полностью реабилитировать его имя.
Бутырский районный суд города Москвы в апреле вынес приговор в отношении Михаила Хачатуряна, признав его виновным в совершении насильственных действий по отношению к собственным дочерям. После смерти Хачатуряну были предъявлены обвинения по трем статьям: совершение насильственных действий сексуального характера, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и распространение порнографической продукции.
