30 сентября 2025

Королю Бахрейна передали необычный подарок от Путина

Президент России Владимир Путин подарил двух кречетов королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе. Об этом рассказал директор департамента международного сотрудничества в сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды Минприроды России Иван Кущ.

«Два камчатско-чукотских кречета переданы королю Хамаду бен Исе Аль Халифе. Этот дар отражает глубокое уважение и стремление к развитию культурного и природоохранного сотрудничества между РФ и Бахрейном», — передает ТАСС слова представителя ведомства.

Уточняется, что подарок монарху был сделан в год 35-летия установления дипломатических отношений между Россией и королевством Бахрейн. Сотрудничество помогает сохранять редких птиц, подчеркнул Кущ. 

Ранее Путин уже дарил королю Бахрейна Хамаду бен Исе Аль Халифе российский автомобиль Aurus, который использовался в официальных мероприятиях и стал частью королевского кортежа в Манаме. Эти подарки подчеркивают развитие двусторонних отношений между Россией и Бахрейном, отмечающих в 2025 году 35-летие установления дипломатических связей.

